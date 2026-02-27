Chuyến biển đầu năm, nhiều tàu cá đầy ắp cá ngừ đại dương cập cảng Hòn Rớ (tỉnh Khánh Hòa), được thương lái thu mua với giá 110.000 – 112.000 đồng/kg, giúp ngư dân thu lãi lớn.

Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm cá ngừ đại dương. Thực hiện: HIẾU GIANG

Những ngày cận rằm tháng Giêng, các tàu đánh bắt cá ngừ xa bờ xuyên tết lần lượt cập cảng Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang). Trên tàu KH 92278 TS của ngư dân Nguyễn Văn Hiền, chủ tàu và bạn thuyền tất bật dùng ròng rọc kéo những con cá ngừ từ khoang lạnh lên bờ.

Tàu của ông Hiền có 4 thuyền viên. Sau hơn 20 ngày đánh bắt tại vùng biển Trường Sa, tàu trở về với 70 con cá ngừ, mỗi con nặng từ 40–55kg. Sau khi trừ chi phí và chia tiền công, mỗi bạn thuyền thu được từ 25–30 triệu đồng.

Doanh nghiệp thu mua, kiểm tra chất lượng thịt cá, phân loại, đóng gói và vận chuyển bằng xe đông lạnh về nhà máy chế biến.

Nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp thu mua kiểm tra chất lượng cá

Ngư dân Trần Hoàng, chủ tàu KH 96255 TS, cho biết chuyến biển xuyên tết này đánh bắt được 84 con cá ngừ, tổng sản lượng hơn 3 tấn. Thời tiết thuận lợi, luồng cá dồi dào giúp ngư dân phấn khởi.

Người mua cột dây vào đuôi cá ngừ vây vàng

Xe đông lạnh tập kết ngay tại cảng để ướp cá, chở về công ty

Song song niềm vui trúng “lộc biển”, công tác quản lý khai thác theo quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được thực hiện nghiêm.

Cá được xếp gọn gàng, theo lớp

Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ, cho biết cùng với việc hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa, đơn vị phối hợp Trạm Kiểm soát Biên phòng Nha Trang kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và đối soát sản lượng thực tế. Đa số ngư dân chấp hành tốt quy định khi ra vào cảng.

Việc tuân thủ pháp luật được ngư dân xác định là điều kiện để nâng cao giá trị hải sản, hướng tới mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Các chủ tàu cam kết duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, phát triển nghề cá minh bạch, bền vững.

Dự kiến trong vài ngày tới, các tàu cá xa bờ sẽ tiếp tục cập cảng Hòn Rớ. Để tạo thuận lợi cho ngư dân xuất, nhập cảng và lên cá, Ban Quản lý cảng đã bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định. Các dịch vụ hậu cần nghề cá như nước ngọt, xăng dầu, đá lạnh cũng được sắp xếp hợp lý, giúp ngư dân tiếp cận thuận tiện nhất.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.125 tàu cá, trong đó 1.486 tàu từ 15m trở lên thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Toàn bộ tàu cá đã đăng ký, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống Vnfishbase; tỷ lệ cấp giấy phép khai thác đạt 100%, chấm dứt tình trạng tàu cá “3 không” hoạt động ngoài tầm kiểm soát.

HIẾU GIANG