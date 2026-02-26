Lãnh đạo UBND TPHCM thăm, chúc tết doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao

Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM

Tại Công ty TNHH Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), Tổng Giám đốc Hwang Keun Ha cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua đạt kết quả tích cực; đồng thời đánh giá sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo TPHCM là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đến thăm các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao TPHCM sáng 26-2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Lãnh đạo SEHC cho biết việc thành phố tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khoản hoàn thuế VAT tồn đọng nhiều năm đã tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp.

Ông Hwang Keun Ha, Tổng Giám đốc SEHC báo cáo với đoàn công tác tại cuộc gặp. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo SEHC kiến nghị xem xét gia hạn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 năm (giai đoạn 2029–2031) và đề xuất liên quan Quỹ Hỗ trợ đầu tư (ISF), mong địa phương quan tâm, chỉ đạo quy trình xét duyệt hồ sơ để doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao đổi với SEHC. Ảnh: ĐÌNH DƯ



Trao đổi với doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận đóng góp của SEHC đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố, khẳng định TPHCM tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm mới.

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao định hướng “sản xuất xanh” của SEHC, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quà tết đến ông Hwang Keun Ha, Tổng Giám đốc SEHC. Ảnh: ĐÌNH DƯ

SEHC hoạt động tại Khu Công nghệ cao TPHCM từ năm 2016, là tổ hợp sản xuất điện tử gia dụng quy mô toàn cầu, xuất khẩu các sản phẩm như tivi, tủ lạnh, máy giặt… ra thị trường quốc tế, tạo việc làm ổn định cho gần 5.300 lao động.

Bà Trần Thị Kim Phượng, Giám đốc FPT Software báo cáo với đoàn công tác tại cuộc gặp. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh (FPT Software). Giám đốc Trần Thị Kim Phượng cho biết mục tiêu đến năm 2026 là trở thành đối tác công nghệ hàng đầu của các tập đoàn lớn trên thế giới; doanh nghiệp đang triển khai chiến lược phát triển bền vững, trong đó có việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Khu Công nghệ cao nhằm giảm phát thải CO₂.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao đổi với FPT Software. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đánh giá cao đóng góp của FPT Software, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh doanh nghiệp tiên phong, mang dấu ấn “Made in Vietnam”, đóng vai trò dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp và startup công nghệ, góp phần khẳng định vị thế của TPHCM trên bản đồ công nghệ khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quà tết đến bà Trần Thị Kim Phượng, Giám đốc FPT Software. Ảnh: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ