Doanh nghiệp đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Tây Ninh mở rộng địa giới hành chính, tạo không gian phát triển mới, tái cơ cấu nguồn lực và hình thành động lực tăng trưởng mới. Với sự chỉ đạo của Trung ương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, được Tạp chí Việt Nam Report bình chọn vào Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn hai năm liên tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn tặng hoa chúc mừng và gửi lời tri ân đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng kỷ niệm chương và hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2025

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP tăng 9,5%, quy mô đạt trên 345.000 tỷ đồng; thu ngân sách gần 51.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu trên 31 tỷ USD, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Theo ông Lê Văn Hẳn, kết quả này có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp – lực lượng nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn thông tin tình hình phát triển của địa phương

Năm 2025, các mạnh thường quân đã ủng hộ hơn 537 tỷ đồng cho các hoạt động xây dựng trường học, cầu đường nông thôn, nhà tình nghĩa – tình thương, hỗ trợ khám chữa bệnh, trao học bổng và sinh kế cho hộ khó khăn. Trong đó, nhờ sự quan tâm sâu sắc, đầy nghĩa tình của đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng sự đồng hành của các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, nhiều nguồn lực xã hội đã được kết nối hiệu quả, hình thành các công trình an sinh có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.

Nhân dịp này, tỉnh Tây Ninh đã tặng kỷ niệm chương và hoa chúc mừng 97 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp vì sự phát triển của địa phương và công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức khai Xuân Bính Ngọ 2026

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết gửi tặng phong bao lì xì may mắn đến các đại biểu tham dự họp mặt

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, đồng thời chủ động nhận diện đầy đủ các thời cơ và thách thức, tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Chúc tết tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định, thành tựu đạt được là kết quả của sự đoàn kết toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định, bước sang năm 2026, Tây Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng – an ninh.

