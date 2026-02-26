Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình dự án APEC 2027

Chiều 26-2, đoàn công tác tỉnh An Giang do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng xem sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dự án Nhà máy Điện rác Bãi Bổn (Hàm Ninh)

Đoàn đã khảo sát Nhà máy nước thải Dương Đông, Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn và Hồ Cửa Cạn, Khu xử lý rác Bãi Bổn (Hàm Ninh) và Nhà máy điện rác Bãi Bổn (Hàm Ninh). Đây là những dự án hạ tầng trọng điểm, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, rác thải, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao năng lực phục vụ sự kiện đối ngoại lớn của quốc gia.

Công nhân thi công trên công trình Nhà ga hành khách T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ từng nội dung cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bám sát mốc thời gian, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình...

NAM KHÔI