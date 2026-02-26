Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình dự án APEC 2027

Đoàn đã khảo sát Nhà máy nước thải Dương Đông, Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn và Hồ Cửa Cạn, Khu xử lý rác Bãi Bổn (Hàm Ninh) và Nhà máy điện rác Bãi Bổn (Hàm Ninh). Đây là những dự án hạ tầng trọng điểm, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, rác thải, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao năng lực phục vụ sự kiện đối ngoại lớn của quốc gia.
Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ từng nội dung cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bám sát mốc thời gian, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình...