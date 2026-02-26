Thành phố tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển

Chiều 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc tết doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quà tết đến Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

Tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng năm mới đến toàn thể ban lãnh đạo, người lao động của công ty.

Đồng chí khẳng định, từ khi Intel tham gia đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đến nay, công ty luôn là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả trong sản xuất chip bán dẫn. Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển xanh, bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xanh mà thành phố cùng cả nước đang triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chụp hình lưu niệm cùng Ban lãnh đạo c ông ty Intel Products Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn Intel tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung; khẳng định thành phố luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Chính quyền thành phố cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

ông Tse Kenneth, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam

Tại buổi thăm, ông Tse Kenneth, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm và chúc tết.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm hoạt động tại Việt Nam của Intel, với cột mốc ấn tượng 4 tỷ sản phẩm được xuất khẩu toàn cầu, đóng góp hơn 100 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

* Cùng ngày, đoàn đến thăm và chúc tết tại Công ty CP hàng không Vietjet.

Tại buổi thăm, ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc công ty cho biết, kể từ khi thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào 2011 đến nay, Vietjet đã không ngừng phát triển, mang đến cơ hội di chuyển với chi phí hợp lý cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế của TPHCM cũng như cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ tại Công ty CP hàng không Vietjet

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, nhiều năm qua, Vietjet luôn là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Công ty cũng tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chụp hình lưu niệm cùng b an lãnh đạo c ông ty Vietjet

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên công ty một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

THANH DUNG- TẤN BA