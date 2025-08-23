Vụ ghen tuông phóng hỏa cháy chợ ở Cà Mau: Thiệt hại hơn 20 tỷ đồng

Chiều 23-8, UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tháo dỡ, dọn dẹp hiện trường vụ cháy nhà lồng chợ Thanh Tùng để sớm ổn định đời sống người dân.

Ông N.V.P. phóng hỏa ki-ốt của mình làm cháy lan cả khu vực chợ nhà lồng.

Theo thống kê, vụ cháy gây thiệt hại toàn bộ 57 căn ki-ốt của 31 hộ dân, trong đó 23 hộ kinh doanh và 8 hộ sử dụng ki-ốt làm nơi ở, tổng thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng. Hiện có 18 hộ không có nhà ở riêng, trong đó 3 hộ không có nơi ở tạm thời. Chính quyền xã đã vận động người dân quanh khu vực chợ hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ bị thiệt hại.

Vụ cháy nhà lồng chợ gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 11 giờ 45 ngày 22-8, tại khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bắt nguồn từ ki-ốt của ông N.V.P. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Chính quyền xã đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Công an huyện và tỉnh khống chế đám cháy vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày.

Theo người dân địa phương, vụ cháy xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông. Ông N.V.P. được cho là đã dùng dao chém vợ. Khi mọi người can ngăn và đưa vợ ông P. đi cấp cứu thì ông này vào ki-ốt đóng cửa, mở van bình gas lớn và phóng hỏa. Lửa bùng phát dữ dội khiến khu vực chợ nhanh chóng bị bao trùm trong biển lửa. Ông P. sau đó chạy ra ngoài trong tình trạng ngạt khói và bất tỉnh. Cả hai vợ chồng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, sức khỏe đã ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TẤN THÁI