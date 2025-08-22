Cà Mau: Phóng hỏa vì ghen tuông, 56 ki-ốt chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ 56 căn ki-ốt của 25 hộ kinh doanh trong chợ, thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, tại một ki-ốt trong nhà lồng chợ Thanh Tùng xảy ra cháy. Do nhà lồng chợ có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng.
Nhận tin báo, UBND xã Thanh Tùng đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Đầm Dơi cũng hỗ trợ chữa cháy.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.
Theo người dân địa phương, một người đàn ông trong khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng do ghen tuông, mâu thuẫn với vợ nên phóng hỏa đốt một căn ki-ốt, sau đó cháy lan ra xung quanh.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.