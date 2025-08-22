Cà Mau: Phóng hỏa vì ghen tuông, 56 ki-ốt chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi

Liên quan đến vụ cháy nhà lồng chợ Thanh Tùng, chiều 22-8, UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi, động viên các tiểu thương tại chợ Thanh Tùng. Ảnh: TRẦN CHUYỂN

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ 56 căn ki-ốt của 25 hộ kinh doanh trong chợ, thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, tại một ki-ốt trong nhà lồng chợ Thanh Tùng xảy ra cháy. Do nhà lồng chợ có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Lực lượng chữa cháy nhà lồng chợ Thanh Tùng. Ảnh: TRẦN CHUYỂN

Nhận tin báo, UBND xã Thanh Tùng đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Đầm Dơi cũng hỗ trợ chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Theo người dân địa phương, một người đàn ông trong khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng do ghen tuông, mâu thuẫn với vợ nên phóng hỏa đốt một căn ki-ốt, sau đó cháy lan ra xung quanh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

TẤN THÁI