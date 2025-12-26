Cả nước giảm 58 cơ quan báo chí

Khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ trong giai đoạn 2021-2025

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, đồng thời từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch cơ bản hoàn thành theo Quyết định số 362/QĐ-TTg. Năm 2019, cả nước có 195 cơ quan báo thì đến nay còn 137 cơ quan báo, giảm 58 cơ quan. Cùng với đó, 38 cơ quan báo được chuyển đổi thành tạp chí, 48 tạp chí chấm dứt hoạt động. Từ ngày 1-1-2021 đến nay, cơ quan quản lý đã cấp 535 giấy phép hoạt động báo chí, bao gồm cấp mới, cấp lại và cấp phép thực hiện thêm loại hình điện tử; thu hồi 160 giấy phép hoạt động báo chí và 1 giấy phép mở chuyên trang.

Khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ trong cả lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử và phát thanh, truyền hình. Giai đoạn 2021-2024, có 24 trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm kỷ luật, sử dụng bằng cấp không hợp pháp hoặc bị khởi tố. Cùng thời gian này, 50 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí đã được ban hành, với tổng số tiền phạt hơn 3,27 tỷ đồng.

Riêng năm 2025, chất lượng thông tin tiếp tục được nâng cao, phản ánh nhanh nhạy, đúng định hướng; chuyển đổi số được đẩy mạnh, nhiều cơ quan báo chí mở rộng nền tảng đa phương tiện, hình thành sản phẩm hiện đại, hấp dẫn. Công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường, góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh. Báo chí tích cực tham gia đấu tranh chống tin giả, thông tin xấu độc, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ngày 10-12-2025, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Luật Báo chí (sửa đổi) chính thức được thông qua, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về pháp lý cho hoạt động báo chí trong giai đoạn chuyển đổi số. Cùng với Luật, 2 Nghị định và 3 Thông tư được xây dựng để bảo đảm hiệu quả thi hành. Ngành báo chí cũng hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số, vận hành Cơ sở dữ liệu báo chí quốc gia, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển báo chí chuyên nghiệp, hiện đại.

VĨNH XUÂN