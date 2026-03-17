Hà Nội khai trương nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND

Ngày 17-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội và HĐND TP Hà Nội đã khai trương và đưa vào sử dụng “Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP Hà Nội - Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”.

Việc đưa vào sử dụng “Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP Hà Nội” là sự kiện chào mừng thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17-3-1930 – 17-3-2026).

Các đại biểu bấm nút khai trương “Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP Hà Nội”

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, việc TP Hà Nội đưa vào sử dụng “Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP Hà Nội” là bước đi cụ thể, thể hiện tinh thần tiên phong của Thủ đô; không chỉ phục vụ công tác quản lý điều hành, mà còn mở ra phương thức làm việc mới - lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng bày tỏ mong muốn, từ mô hình trên của TP Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng những cách làm hay, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại sự kiện

Đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị TP Hà Nội tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp nền tảng theo hướng tích hợp sâu hơn các dữ liệu và hệ thống thông tin, bảo đảm sự đồng bộ với các hệ thống phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương khác. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các đại biểu và cán bộ, công chức để nền tảng thực sự trở thành công cụ làm việc thiết thực, thuận tiện và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu nghe giới thiệu về “Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP Hà Nội”

“Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP Hà Nội”, gồm các ứng dụng trọng tâm, như: hệ thống quản lý văn bản; hệ thống theo dõi nhiệm vụ của thành phố; hệ thống theo dõi, đánh giá KPI đối với tập thể và cá nhân.

Một phần giao diện của “Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP Hà Nội”

Cùng với đó, nền tảng còn bao gồm Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội; hệ thống phòng họp không giấy tờ Q-Cabinet; hệ thống tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri; hệ thống email công vụ; hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của HĐND 2 cấp… Đây là các phần mềm then chốt giúp quy trình hóa hoạt động trên nền tảng số, bảo đảm tính kịp thời, minh bạch trong công tác điều hành, giám sát và xử lý công việc của cơ quan dân cử.

KHÁNH NGUYỄN