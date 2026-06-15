Văn hóa

Ca nương Kiều Anh tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể trong sản phẩm âm nhạc

SGGPO

Tối 15-6, ca nương Kiều Anh chính thức giới thiệu MV "Lá ngọc cành vàng". Lần đầu tiên, hàng chục ca nương xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc đại chúng.

still ca tru 3.png
Các ca nương trong MV

Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry, người sáng tác Bắc Bling đình đám, chắp bút. Bản phối do nhà sản xuất DuongK phụ trách.

MV còn có sự đồng hành của đội ngũ sáng tạo, đạo diễn của Antiantiart.

Phần ca từ của Lá ngọc cành vàng đặt ra một diễn ngôn đáng chú ý về hình tượng người phụ nữ Á Đông thời hiện đại, nhấn mạnh tinh thần tự do, hiểu rõ giá trị bản thân.

GS-TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, nhìn nhận: MV lấy cảm hứng hình ảnh Mẫu Thượng Ngàn làm tôi thấy thú vị. MV rất ấn tượng, không chỉ dừng lại ở truyền thống mà trên cơ sở đó làm bật lên hình ảnh người phụ nữ vươn mình hòa nhập thời đại”.

0614(2).png
2C8A1346a.jpg
Kiều Anh chia sẻ, MV mang thông điệp ca ngợi phụ nữ

Nếu âm nhạc của Lá ngọc cành vàng được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại, thì phần hình ảnh mang nhiều tầng ý nghĩa liên kết với văn hóa truyền thống Việt.

MV sử dụng nhiều cảm hứng, chất liệu văn hóa như: Ca trù; Thờ Mẫu; thơ Nôm; hình tượng trứng theo truyền thuyết Mẹ Âu Cơ; các mô típ Tam sơn - Thủy ba (hệ hoa văn trang trí trong mỹ thuật cung đình thời Nguyễn)...

MV đặc biệt gây ấn tượng với khung hình hàng chục ca nương quy tụ trên tấm chiếu trước sân đình. Người lớn tuổi nhất gần 90 tuổi trong khi nhỏ nhất mới 12 tuổi.

Không gian âm nhạc này như lời tri ân dành cho các thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ nghệ thuật Ca trù - loại hình nghệ thuật trình diễn cổ truyền từng xuất hiện trong không gian cung đình, đình quán và đời sống trí thức Việt Nam suốt nhiều thế kỷ.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Ca nương Kiều Anh MV Lá ngọc cành vàng ca nương nhạc sĩ Tuấn Cry nhà sản xuất DuongK Antiantiart tôn vinh di sản văn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn