Ca nương Kiều Anh tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể trong sản phẩm âm nhạc

Tối 15-6, ca nương Kiều Anh chính thức giới thiệu MV "Lá ngọc cành vàng". Lần đầu tiên, hàng chục ca nương xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc đại chúng.

Các ca nương trong MV

Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry, người sáng tác Bắc Bling đình đám, chắp bút. Bản phối do nhà sản xuất DuongK phụ trách.

MV còn có sự đồng hành của đội ngũ sáng tạo, đạo diễn của Antiantiart.

Phần ca từ của Lá ngọc cành vàng đặt ra một diễn ngôn đáng chú ý về hình tượng người phụ nữ Á Đông thời hiện đại, nhấn mạnh tinh thần tự do, hiểu rõ giá trị bản thân.

GS-TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, nhìn nhận: “MV lấy cảm hứng hình ảnh Mẫu Thượng Ngàn làm tôi thấy thú vị. MV rất ấn tượng, không chỉ dừng lại ở truyền thống mà trên cơ sở đó làm bật lên hình ảnh người phụ nữ vươn mình hòa nhập thời đại”.

Kiều Anh chia sẻ, MV mang thông điệp ca ngợi phụ nữ

Nếu âm nhạc của Lá ngọc cành vàng được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại, thì phần hình ảnh mang nhiều tầng ý nghĩa liên kết với văn hóa truyền thống Việt.

MV sử dụng nhiều cảm hứng, chất liệu văn hóa như: Ca trù; Thờ Mẫu; thơ Nôm; hình tượng trứng theo truyền thuyết Mẹ Âu Cơ; các mô típ Tam sơn - Thủy ba (hệ hoa văn trang trí trong mỹ thuật cung đình thời Nguyễn)...

MV đặc biệt gây ấn tượng với khung hình hàng chục ca nương quy tụ trên tấm chiếu trước sân đình. Người lớn tuổi nhất gần 90 tuổi trong khi nhỏ nhất mới 12 tuổi.

Không gian âm nhạc này như lời tri ân dành cho các thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ nghệ thuật Ca trù - loại hình nghệ thuật trình diễn cổ truyền từng xuất hiện trong không gian cung đình, đình quán và đời sống trí thức Việt Nam suốt nhiều thế kỷ.

TIỂU TÂN