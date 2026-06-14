Gắn kết thế mạnh, xây dựng diện mạo mới cho sân khấu thành phố

Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra thành công. NSND Trịnh Kim Chi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đã chia sẻ với PV Báo SGGP về những kỳ vọng đóng góp của hội đối với sự phát triển của sân khấu thành phố trong thời gian tới.

NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM

* PHÓNG VIÊN: Là tân Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, chị có kế hoạch gì để đẩy mạnh hoạt động sân khấu thành phố trong giai đoạn mới, cả về chất lượng cũng như quy mô, nhất là khi thành phố đã mở rộng không gian sau hợp nhất?

- NSND TRỊNH KIM CHI: Có thể nói, chưa bao giờ sân khấu thành phố lại đứng trước những khó khăn, thách thức và cả cơ hội lớn như hiện nay. Với chúng tôi, việc TPHCM mở rộng không gian phát triển không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính. Đây còn là cơ hội mở ra một không gian nghệ thuật rộng lớn với lượng khán giả đa dạng, hội viên đông đảo. Môi trường mới cũng đặt ra những thử thách mới cho đội ngũ sáng tạo, đó là làm sao đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng.

Thực tế đó đòi hỏi hội phải đổi mới cách làm việc, như kết nối hội viên tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi để nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tạo, xây dựng lực lượng trẻ kế thừa cho sân khấu... Đặc biệt, mỗi địa phương trước đây đều có những thế mạnh riêng, như khu vực TPHCM trước đây có sân khấu chuyên nghiệp, mạnh cả về chuyên môn cũng như trang bị kỹ thuật; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có đời sống nghệ thuật phong phú, đáp ứng nhu cầu cho du lịch; khu vực Bình Dương trước đây có thế mạnh sân khấu truyền thống…

Thách thức lớn với Hội Sân khấu TPHCM trong thời gian tới là gắn kết thế mạnh của từng địa phương, qua đó xây dựng đời sống sân khấu thành phố giàu bản sắc dân tộc và đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.

Hướng đến mục tiêu đó, trước mắt hội sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ cấu tổ chức các chi hội. Đội ngũ quản lý cũng được xây dựng theo hướng tinh gọn, đáp ứng nhanh yêu cầu thực tế của đời sống sân khấu từng địa phương. Hội cũng sẽ tăng cường sự gắn kết giữa hội viên với hội và giữa các hội viên với nhau, nhờ đó hoạt động sân khấu có thể phát triển đồng đều hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.

Vở cải lương Câu thơ yên ngựa của Sân khấu Cải lương mới Đại Việt, một trong những vở tái diễn với đề tài lịch sử được đánh giá cao trong thời gian qua. Ảnh: THÚY BÌNH

* Với người làm nghệ thuật, tác phẩm vẫn là một trong những điều quan trọng nhất, vậy thời gian tới, Hội Sân khấu TPHCM có những dự án nghệ thuật trọng tâm nào không?

- Đời sống sân khấu TPHCM thời gian qua có thể nói là đầy sôi động, chỉ tính riêng năm 2025 đã có đến hơn 100 vở diễn mới và tái dựng. Tuy nhiên, trong môi trường đô thị TPHCM quy mô rộng lớn như hiện nay, con số đó vẫn còn khiêm tốn. Do đó, trọng tâm công việc của hội trong thời gian tới là tập trung hỗ trợ các nghệ sĩ sáng tác kịch bản mới, tổ chức các vở diễn mới...

Để thực hiện mục tiêu này, hội sẽ triển khai nhiều hoạt động như tọa đàm, giao lưu nghề nghiệp, các lớp tập huấn… Đặc biệt, chúng tôi sẽ chú trọng tổ chức các liên hoan, hội diễn sân khấu để tạo môi trường cho các nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi sẽ khuyến khích các sân khấu công lập và tư nhân tham gia, tạo môi trường rèn luyện hiệu quả cho nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ.

Ngoài ra, hội cũng sẽ tập trung thực hiện việc quảng bá, biểu diễn các tác phẩm sân khấu có giá trị cao về nghệ thuật, tư tưởng phục vụ các tầng lớp nhân dân thành phố và cả nước. Kinh phí cho các hoạt động đến từ sự hỗ trợ ngân sách và các nguồn xã hội hóa.

* TPHCM từ trước đến nay luôn được xem là điểm son của mô hình xã hội hóa trong hoạt động sân khấu. Liệu hội có kế hoạch hỗ trợ, đồng hành nào để giúp các sân khấu tư nhân tiếp tục có các đóng góp tích cực trong đời sống văn hóa nghệ thuật của TPHCM?

- Các sân khấu tư nhân đã có những đóng góp rất quan trọng cho đời sống sân khấu thành phố. Hội sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng các đơn vị này thông qua hoạt động nghề nghiệp, kết nối chuyên môn. Cùng với đó, hội sẽ tôn vinh những nỗ lực sáng tạo, góp phần để các sân khấu tiếp tục phát triển và mang đến nhiều tác phẩm có giá trị cho khán giả. Ban Chấp hành Hội Sân khấu TPHCM sẽ chủ động gắn kết với các sân khấu để xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể sân khấu thành phố. Trong đó, trọng tâm là phối hợp đưa các vở diễn do thành phố đặt hàng đến với khán giả.

Ngoài ra, ngay trong những ngày sắp tới, hội sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng hoặc tìm nguồn để hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B, biến nơi đây trở thành một sân khấu hiện đại, đáp ứng các nhu cầu biểu diễn mới, phục vụ tốt hơn cho khán giả vốn đã rất yêu mến địa chỉ văn hóa đặc sắc này.

THÚY BÌNH thực hiện