Đặc sắc giao lưu văn hoá cồng chiêng giữa lòng Đà Lạt

Sự xuất hiện của các sân khấu biểu diễn văn hoá cồng chiêng ngay khu vực trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thu hút đông đảo du khách tham gia, mang đến trải nghiệm mới mẻ khi du lịch tại phố núi.

Video: Du khách hào hứng giao lưu văn hoá cồng chiêng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại sân khấu tại đường Lâm Văn Thạnh (phường Xuân Trường – Đà Lạt), khi nắng chiều vừa xuống núi, các diễn viên, ca sĩ là người đồng bào K’Ho trong trang phục truyền thống bước ra sân khấu.

Các diễn viên biểu diễn cồng chiêng, múa xoang tại phường Xuân Trường - Đà Lạt

Buổi biểu diễn văn hoá cồng chiêng kéo dài 2 tiếng, thu hút hàng trăm du khách theo dõi, giao lưu. Khán giả được hoà mình vào không gian âm nhạc, ẩm thực cùng những trò chơi dân gian của đồng bào K’Ho dưới chân núi Langbiang.

Du khách hào hứng tham gia giao lưu cùng các diễn viên, ca sĩ tại buổi biểu diễn

Hoà mình vào các trò chơi dân gian của người K'Ho

Nhóm du khách cùng cô gái K'Ho vui múa quanh đống lửa

Du khách ngồi quây thành vòng tròn quanh bếp lửa. Có người lần đầu tiên nghe tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, có người đã nhiều lần đến Đà Lạt nhưng vẫn muốn tìm lại cảm giác đặc biệt ấy. Trong tiếng gió của phố núi và mùi thơm của thịt nướng, rượu cần, những người phụ nữ K’Ho khoác trang phục truyền thống bước vào vòng xoang. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng reo vui hòa quyện, tạo nên một không gian vừa thiêng liêng vừa gần gũi.

Các tiết mục nghệ thuật đậm màu sắc

Du khách lưu lại những đoạn video làm kỷ niệm

Du khách hào hứng theo dõi các tiết mục biểu diễn

Ngày nay, tiếng cồng chiêng còn là cầu nối giới thiệu văn hóa bản địa đến với khách phương xa.

Sân khấu biểu diễn trên đường Mai Anh Đào (phường Lâm Viên – Đà Lạt) thu hút đông du khách về đêm

Nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc xen kẽ các tiết mục cồng chiêng

Du khách lưu lại khoảnh khắc bên bộ nhạc cụ cồng chiêng, đàn đá

Tương tự, các điểm biểu diễn tại sân khấu trên đường Mai Anh Đào (phường Lâm Viên – Đà Lạt), đường 725 (phường Cam Ly – Đà Lạt), đường Bidoup (phường Lang Biang – Đà Lạt) cũng mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm văn hoá đặc sắc...

ĐOÀN KIÊN