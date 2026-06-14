Đặc sắc giao lưu văn hoá cồng chiêng giữa lòng Đà Lạt

Tại sân khấu tại đường Lâm Văn Thạnh (phường Xuân Trường – Đà Lạt), khi nắng chiều vừa xuống núi, các diễn viên, ca sĩ là người đồng bào K’Ho trong trang phục truyền thống bước ra sân khấu.
Buổi biểu diễn văn hoá cồng chiêng kéo dài 2 tiếng, thu hút hàng trăm du khách theo dõi, giao lưu. Khán giả được hoà mình vào không gian âm nhạc, ẩm thực cùng những trò chơi dân gian của đồng bào K’Ho dưới chân núi Langbiang.
Du khách ngồi quây thành vòng tròn quanh bếp lửa. Có người lần đầu tiên nghe tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, có người đã nhiều lần đến Đà Lạt nhưng vẫn muốn tìm lại cảm giác đặc biệt ấy. Trong tiếng gió của phố núi và mùi thơm của thịt nướng, rượu cần, những người phụ nữ K’Ho khoác trang phục truyền thống bước vào vòng xoang. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng reo vui hòa quyện, tạo nên một không gian vừa thiêng liêng vừa gần gũi.
Ngày nay, tiếng cồng chiêng còn là cầu nối giới thiệu văn hóa bản địa đến với khách phương xa.
Tương tự, các điểm biểu diễn tại sân khấu trên đường Mai Anh Đào (phường Lâm Viên – Đà Lạt), đường 725 (phường Cam Ly – Đà Lạt), đường Bidoup (phường Lang Biang – Đà Lạt) cũng mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm văn hoá đặc sắc...