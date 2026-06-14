Lầu chú Hỏa: Màu sắc lạ của phim kinh dị Việt

Là tác phẩm kinh dị đầu tiên được thực hiện theo phong cách làm phim found footage (giả tài liệu) kết hợp hình thức livestream, Lầu chú Hỏa (đạo diễn Hùng Trần) dẫn dắt khán giả khám phá căn nhà có lời đồn ma ám nổi tiếng và tạo nên trải nghiệm nhập vai hiếm thấy trên màn ảnh rộng.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị nổi tiếng “con ma nhà họ Hứa”, Lầu chú Hỏa theo chân một nhóm streamer trẻ đột nhập vào căn biệt thự bỏ hoang gắn với giai thoại xưa. Nhưng họ không thể lường trước được việc xâm phạm vào “vùng đất cấm” đã vô tình đánh thức ác linh bị trấn yểm hàng trăm năm.

Điểm đáng ghi nhận là ê kíp thực hiện phim không chọn kể lại giai thoại xưa theo lối mòn thường thấy. Thay vào đó, câu chuyện được đặt trong bối cảnh đương đại, nơi nhu cầu khám phá, phát sóng trực tiếp, săn tìm nội dung giật gân và nhận tiền quyên góp (donate) trở thành động lực dẫn nhóm streamer trẻ đến “vùng đất cấm”. Sự kết nối giữa truyền thuyết cũ và đời sống hiện đại giúp bộ phim vừa tạo cảm giác tò mò, lại gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Lầu chú Hỏa có thủ pháp kể chuyện mới mẻ so với các phim Việt khác hiện nay. Ảnh: ĐPCC

Lựa chọn phong cách found footage cũng là quyết định táo bạo của đạo diễn Hùng Trần. Toàn bộ câu chuyện được kể thông qua những hình ảnh do chính nhân vật ghi lại, khiến người xem có cảm giác đang trực tiếp tham gia cuộc phiêu lưu thay vì chỉ quan sát từ bên ngoài. Đây cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn lớn nhất của bộ phim.

Không lạm dụng những cú jump scare (hù dọa bất ngờ), Lầu chú Hỏa xây dựng nỗi sợ bằng bầu không khí ngột ngạt và cảm giác bất an dai dẳng. Sự kết hợp giữa các góc máy giả tài liệu và những khung hình điện ảnh truyền thống được xử lý tương đối nhịp nhàng, giúp câu chuyện giữ được tính chân thực mà không gây cảm giác rối mắt hay khó chịu. Bên cạnh đó, sự cởi mở trong thẩm định và phân loại phim cũng giúp mở rộng biên độ để đạo diễn thoải mái sáng tạo, hư cấu.

Một điểm cộng khác nằm ở dàn diễn viên. Lầu chú Hỏa quy tụ chủ yếu các gương mặt trẻ, trong đó có nhiều người lần đầu tham gia điện ảnh. Tuy nhiên, chính sự mới mẻ này lại phù hợp với tinh thần giả tài liệu mà bộ phim theo đuổi. Mỗi nhân vật được xây dựng với cá tính riêng, tạo nên những phản ứng khác nhau trước các tình huống. Việc đạo diễn cho phép diễn viên ứng biến trong một giới hạn nhất định giúp các tương tác trở nên tự nhiên hơn.

Dẫu vậy, bộ phim vẫn còn những vết gợn trong khâu kịch bản, như cách xây dựng nhân vật trung tâm - “con ma nhà họ Hứa”. Dù là nguồn cơn của mọi bi kịch và nỗi kinh hoàng trong phim, nhân vật này lại xuất hiện khá ít và thiếu những lý giải cần thiết về số phận cũng như động cơ hành động.

Phim Lầu chú Hỏa có các suất chiếu sớm từ ngày 10-6, và khởi chiếu chính thức tại các rạp trên cả nước từ ngày 12-6.

HẢI DUY