Sáng 14-6, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí (15-6-1896 - 15-6-2026).

Dự lễ có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu

Trước khi diễn ra lễ khánh thành, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc.

Đồng chí Hồ Tùng Mậu tên khai sinh là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15-6-1896 tại làng Quỳnh Đôi (nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học và lòng yêu nước.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hồ Tùng Mậu

Cuộc đời hoạt động của đồng chí Hồ Tùng Mậu là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác.

Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia vào năm 2000.

Để bảo tồn, phát huy giá trị di tích xứng tầm với công lao của đồng chí, năm 2015, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí được khởi công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án

Năm 2025, dự án được chuyển giao cho Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành và khánh thành nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí.

Việc hoàn thành dự án không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa quý báu, mà còn tạo thêm địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

DƯƠNG QUANG