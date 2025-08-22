Ca phẫu thuật đặc biệt cứu thai nhi và người mẹ bị ung thư

Sản phụ 34 tuổi đột ngột nhận tin bị ung thư khi đang mang thai ở tuần 26-27. Trong tình huống gặp biến chứng, tính mạng của chị và thai nhi đều nguy hiểm.

Ngày 22-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin về một ca phẫu thuật đặc biệt cho sản phụ bị ung thư.

Bệnh nhân là chị V.H.M (34 tuổi, ngụ tại TPHCM) phát hiện bị ung thư đại tràng khi đang mang thai ở tuần 26-27.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa, khoa Sản bệnh, khoa Bệnh lý sơ sinh tiến hành hội chẩn để tìm phương án điều trị tối ưu. Mục tiêu phải vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa tạo cơ hội sống cho thai nhi.

Các chuyên gia thống nhất sẽ dưỡng thai đến 32 - 34 tuần nếu người mẹ không có dấu hiệu tắc ruột. Trong trường hợp xuất hiện biến chứng, phải tiến hành mổ cấp cứu để cứu sản phụ.

Bệnh nhân V.H.M. sau ca phẫu thuật căng thẳng

Trong suốt quá trình theo dõi, bác sĩ đặc biệt lưu ý nguy cơ tắc ruột, chảy máu, suy kiệt và di căn ở sản phụ. Song song đó, theo dõi sát sao sức khỏe thai nhi. Bác sĩ cũng lên kế hoạch sử dụng corticoid giúp thai nhi trưởng thành phổi và magnesium sulfate để bảo vệ não trước ca mổ lấy thai.

Đến tuần thai thứ 32, theo kế hoạch, ê-kíp tiến hành phẫu thuật. Sau 2 giờ căng thẳng, ê-kíp phẫu thuật cắt bỏ đoạn đại tràng 10cm chứa khối u, bé trai nặng 1,7kg chào đời an toàn.

Một tuần sau đó, người mẹ hồi phục tốt và xuất viện, tiếp tục tuân thủ phác đồ điều trị ung thư. Bé trai sinh non được chăm sóc đặc biệt tại khoa Bệnh lý sơ sinh từ khi chào đời. Đến nay, bé không còn cần hỗ trợ hô hấp, bắt đầu tập bú và chuẩn bị xuất viện về với mẹ.

Bé trai 1,7kg sắp được xuất viện về với mẹ

Theo BS-CKII Hứa Thị Chi, khoa Sản bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ung thư đại tràng trên thai phụ khá hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 1/13.000 - 1/50.000 ca mang thai. Các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với thay đổi sinh lý thai kỳ, dẫn đến chẩn đoán thường trễ.

Trường hợp của sản phụ V.H.M. là một thử thách rất lớn vì vừa phải đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa phải cho thai nhi cơ hội sống.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa mà còn ở nghị lực của sản phụ, sự đồng thuận và hỗ trợ của gia đình.

BS Hứa Thị Chi khuyến cáo, phụ nữ mang thai khi có triệu chứng bất thường về tiêu hóa như tiêu phân nhầy máu, tiêu chảy, táo bón kéo dài, đau bụng âm ỉ, thiếu máu, sụt cân… cần đến bệnh viện thăm khám sớm. Việc chẩn đoán, điều trị kịp thời không chỉ cứu người mẹ mà còn mang lại cơ hội sống cho thai nhi.

GIAO LINH