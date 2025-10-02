Ca sĩ Hà Anh Tuấn và ê-kíp chương trình “Sketch A Rose” trao hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Không đứng ngoài việc san sẻ những khó khăn của bà con các tỉnh miền Trung và miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 10 (bão Bualoi), Hà Anh Tuấn và ê-kíp chương trình “Sketch A Rose” đã trích số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) gửi đến người dân.

Buổi tiếp nhận hỗ trợ từ ca sĩ Hà Anh Tuấn được tổ chức thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành đoàn TPHCM, Báo Tuổi Trẻ

Hà Anh Tuấn cho biết, nhìn hình ảnh, video về bão lũ rất đau lòng và xem việc giúp đỡ bà con, đồng bào là trách nhiệm người nghệ sĩ, của chính mình.

“Khi đất nước có việc, nhân dân gặp khó khăn, tất cả những đồng bào khác chung tay là chuyện đương nhiên. Đất nước mình có truyền thống đùm bọc, giúp đỡ nhau, đấy là những điều Tuấn học được từ người lớn. Xã hội hiện truyền cảm hứng rất lớn trong việc hỗ trợ và đỡ đần cho nhau mỗi khi đất nước gặp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Ai có sức thì góp sức, ai có của thì đóng góp theo khả năng của mình”, Hà Anh Tuấn nói.

Hà Anh Tuấn chia sẻ tại buổi tiếp nhận đóng góp

Tại lễ tiếp nhận, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, gửi lời cảm ơn sâu sắc và cho biết Thành Đoàn TPHCM sẽ sớm tổ chức đoàn tình nguyện đến với bà con vùng bão lũ để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả gây ra của cơn bão Bualoi.

Đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu, tri ân các nghệ sĩ

Thời gian qua, nhiều văn nghệ sĩ tích cực chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn quyên góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế và Thanh Hóa. Ca sĩ Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment trao hỗ trợ 1 tỷ đồng. Nhiều nghệ sĩ khác cũng quyên góp: ca sĩ Mỹ Tâm 500 triệu đồng; Trấn Thành – Hari Won 500 triệu đồng; Hòa Minzy 300 triệu đồng; gia đình Lý Hải - Minh Hà 300 triệu đồng; Trường Giang 300 triệu đồng; Duy Mạnh và những người bạn 300 triệu đồng; Ngọc Trinh 300 triệu đồng; Jun Phạm và ê kíp Kaizen Gumi 200 triệu đồng; Diệp Lâm Anh 111 triệu đồng; Đỗ Mạnh Cường 100 triệu đồng; MC Thanh Mai 100 triệu đồng; Bích Phương 100 triệu đồng; Erik 100 triệu đồng; Quốc Thiên 100 triệu đồng; Noo Phước Thịnh 100 triệu đồng; Rhymastic 100 triệu đồng; Ninh Dương Lan Ngọc 100 triệu đồng; Hoàng Hải 100 triệu đồng; Phạm Quỳnh Anh 50 triệu đồng… Các hoa hậu như Thanh Thủy, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Kỳ Duyên cũng chung tay hướng về đồng bào. Trưa 1-10, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng nhiều văn nghệ sĩ đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để đóng góp, ủng hộ đồng bào. Trong đó có Nhà giáo Ưu Tú - NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Lê Tứ, diễn viên Kim Tuyến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... Ngoài ra, các ca sĩ như Jack Long ủng hộ 50 triệu đồng, Minh Sang 20 triệu đồng, CLB nữ nghệ sĩ 23,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sân khấu Huỳnh Long ủng hộ 11 triệu đồng, Hội Nhà văn TPHCM 11 triệu đồng, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM 25 triệu đồng, ca sĩ Duyên Quỳnh 10 triệu đồng, nhóm MC nữ tài năng 10 triệu đồng. Tổng số tiền quyên góp hơn 291 triệu đồng. Các văn nghệ sĩ TPHCM đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để đóng góp, ủng hộ đồng bào

TIỂU TÂN