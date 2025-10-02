Đêm hội “Trăng rằm yêu thương” mang niềm vui đến thiếu nhi phường Bến Thành (TPHCM)

Trong chương trình Trung thu năm 2025 với chủ đề “Trăng rằm yêu thương”, phường Bến Thành (TPHCM) dành tặng cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, 270 phần quà, để tất cả cùng được chung vui, đón mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn và ý nghĩa.

Thiếu nhi phường Bến Thành tham gia các hoạt động, trò chơi dân gian

Tối 1-10, phường Bến Thành (TPHCM) tổ chức chương trình Trung thu năm 2025 với chủ đề “Trăng rằm yêu thương”. Dự chương trình, thiếu nhi phường Bến Thành tham gia các trò chơi dân gian, thi đố vui, cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được vui chơi, rước đèn, phá cỗ.

Dịp này, phường Bến Thành tặng 270 phần quà ý nghĩa đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 27 khu phố. Những phần quà tuy không quá lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của cả cộng đồng dành cho thế hệ măng non.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga tặng quà cho các em thiếu nhi

Tại chương trình, lãnh đạo phường Bến Thành chia sẻ, chương trình trung thu “Trăng rằm yêu thương” không chỉ rực rỡ sắc màu của đèn lồng, rộn ràng tiếng trống lân, mà còn đong đầy tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành Nguyễn Diệp Bích Hạnh chia sẻ, chương trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phường Bến Thành đối với thế hệ thiếu nhi.

Lãnh đạo phường Bến Thành tặng quà đến thiếu nhi

“Đêm hội mang đến cho các em một không gian vui tươi, lành mạnh, an toàn, nơi thắp lên những nụ cười rạng rỡ, và khơi dậy những ước mơ hồn nhiên, trong sáng”, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành chia sẻ.

NGÔ BÌNH