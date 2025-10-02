Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để chống ngập khu vực chợ Thủ Đức

đây chỉ là giải pháp hỗ trợ, đang được Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức nghiên cứu.

Ngày 2-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó t rưởng p hòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM đã thông tin về giải pháp xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để điều tiết nước, chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức đề xuất.

Ông Nguyễn Kiên Giang khẳng định, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ, đang được Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức nghiên cứu.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, khu vực chợ Thủ Đức ngập nước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa.

Trong khi đó, nơi này có địa hình thấp và lòng chảo gây ngập cục bộ khi mưa lớn, nhất là chợ Thủ Đức. Hệ thống thoát nước xuống cấp, chưa hoàn chỉnh, thường xuyên bồi lắng; mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao.

Ngoài ra, nhiều khu vực chưa có cống thoát nước hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới thoát nước chung. Tốc độ đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích không thấm nước; rác thải gây bít các cửa thu nước, cửa mương, hố ga; lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch, hành lang thoát nước…

Mưa lớn gây ngập tại khu vực chợ Thủ Đức. Ảnh: QUỐC HÙNG

Do đó, để giảm tình trạng ngập nước tại khu vực này, thành phố đang triển khai một số dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 thuộc dự án Vệ sinh môi trường Thành phố - Giai đoạn 2; Dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang.

Thành phố cũng đang tiến hành cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng.

Đồng thời, đề xuất bố trí vốn để triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây và dự án Cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn).

Với các giải pháp đồng bộ này, TPHCM kỳ vọng thời gian tới sẽ giải quyết được vấn đề ngập nước ở khu vực chợ Thủ Đức.

THU HƯỜNG