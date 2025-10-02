Xã hội

Phường Dĩ An (TPHCM): Tuyên truyền pháp luật tận trường học, nhà trọ

Trong quý 3-2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn phường Dĩ An (TPHCM) giảm sâu, chỉ xảy ra 4 vụ, giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả nổi bật từ việc triển khai nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật linh hoạt, sát thực tế.

Công an phường Dĩ An và lực lượng CSGT phối hợp tuyên truyền pháp luật trong nhà trường

Theo Thượng tá Hồ Hoàng Thanh, Trưởng Công an phường Dĩ An, kết quả trên đạt được nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy phường, cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an địa phương trong công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và tăng cường tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, đưa pháp luật đến tận trường học, công ty, khu nhà trọ, thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, giờ tan ca, hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Công an phường cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM để tăng cường hiệu quả truyền thông.

Công an phường tuyên truyền pháp luật cho người ở trọ

Phường Dĩ An hiện là địa phương đông dân nhất TPHCM, với hơn 227.800 người, hơn 1.000 công ty và 181 cơ sở giáo dục, gồm trường học, trung tâm, nhóm trẻ. Với đặc thù địa bàn phức tạp, lực lượng chức năng đã linh hoạt áp dụng nhiều mô hình tuyên truyền, xử lý kết hợp, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Lực lượng Công an phường Dĩ An phối hợp xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng
