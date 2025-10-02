Vụ cây xanh bật gốc làm 2 người bị thương ở phường Đông Hòa, TPHCM: Dọn dẹp hiện trường, cảnh báo người dân khi lưu thông

Sau sự việc ngã đổ 15 cây me tây tại tuyến đường Tân Hòa, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, trong đó có 2 cây ngã đổ làm bị thương người đi đường , địa phương đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân, nhất là trẻ nhỏ không lưu thông trên đường khi trời đang mưa to, dông lốc.

Đến ngày 2-10, lực lượng chức năng phường Đông Hòa, TPHCM, phối hợp các đơn vị đã khắc phục, dọn dẹp xong hiện trường khu vực có cây xanh ngã đổ do cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra chiều 1-10 tại phường gây ảnh hưởng giao thông và làm 2 người bị thương.

Bước đầu xác định cháu Trần Tuấn A. bị gãy xương đòn bên trái, dập phổi trái, gãy xương trụ bên trái, gãy đầu dưới xương cánh tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM). Bà Phạm Ngọc H. chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương bụng kín, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Ngày 2-10, lực lượng chức năng phường Đông Hòa ra quân dọn dẹp cây xanh ngã đổ

Theo UBND phường Đông Hòa, do các dịch vụ công ích đô thị chưa được giao quyền cũng như kinh phí thực hiện, nên công tác nạo vét mương suối và cắt tỉa cây xanh đô thị vẫn đang vận dụng từ nguồn xã hội hóa của địa phương, từ đó chưa thực hiện được bao quát trên toàn địa bàn phường. UBND phường Đông Hòa kiến nghị sớm có chỉ đạo hoặc giao quyền về địa phương để chủ động kịp thời xử lý các tình huống tương tự.

Tin liên quan Mưa gió làm nhiều cây xanh ngã đổ

VĂN CHÂU