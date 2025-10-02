Tuyên truyền bảo đảm an ninh công trình dầu khí, chống khai thác IUU

Sáng 2-10, tại xã Long Hải (TPHCM), Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển, kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Báo cáo viên tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển

Hội nghị có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM; đại diện PVEP cùng hơn 200 ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền địa phương.

Ban tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền và tờ rơi có in bản đồ, tọa độ các công trình dầu khí trên biển để ngư dân dễ dàng nhận biết khi hoạt động trên biển

Tại đây, ngư dân được phổ biến về tầm quan trọng của các công trình dầu khí trên biển, hệ thống đường ống dẫn khí; những nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn; cũng như các quy định pháp luật liên quan đến hành lang an toàn công trình dầu khí.

Hội nghị cũng nhấn mạnh các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đặc biệt là những điểm mới trong xử lý vi phạm.

Ban Tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

﻿ trên địa bàn xã Long Hải

Dịp này, PVEP và Bộ đội Biên phòng TPHCM trao tặng 10 xe đạp (trị giá khoảng 30 triệu đồng) cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng 5 suất quà cho ngư dân tiêu biểu trong tham gia bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển và giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

MẠNH THẮNG