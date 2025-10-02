Xã hội

Tuyên truyền bảo đảm an ninh công trình dầu khí, chống khai thác IUU

SGGPO

Sáng 2-10, tại xã Long Hải (TPHCM), Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển, kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

DSC_7148.jpeg
Báo cáo viên tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển

Hội nghị có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM; đại diện PVEP cùng hơn 200 ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền địa phương.

DSC_7170_SnapseedCopy.jpeg
Ban tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền và tờ rơi có in bản đồ, tọa độ các công trình dầu khí trên biển để ngư dân dễ dàng nhận biết khi hoạt động trên biển

Tại đây, ngư dân được phổ biến về tầm quan trọng của các công trình dầu khí trên biển, hệ thống đường ống dẫn khí; những nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn; cũng như các quy định pháp luật liên quan đến hành lang an toàn công trình dầu khí.

Hội nghị cũng nhấn mạnh các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đặc biệt là những điểm mới trong xử lý vi phạm.

IMG_1091.jpeg
Ban Tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
﻿ trên địa bàn xã Long Hải

Dịp này, PVEP và Bộ đội Biên phòng TPHCM trao tặng 10 xe đạp (trị giá khoảng 30 triệu đồng) cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng 5 suất quà cho ngư dân tiêu biểu trong tham gia bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển và giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

MẠNH THẮNG

Từ khóa

Bộ đội biên phòng Công trình dầu khí Ngư dân Long Hải Tặng quà chống vi phạm khai thác IUU tháo gỡ thẻ vàng IUU Tuyên truyền bảo đảm an ninh công trình dầu khí chống khai thác IUU Bộ đội Biên phòng TPHCM ngư dân xã Long Hải Đại tá Nguyễn Văn Tiến

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn