Nghiên cứu phạt lao động công ích nếu vi phạm giao thông

Việc áp dụng xử phạt lao động công ích sẽ đảm bảo yếu tố nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm.

Ngày 2-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Thêm hình thức phạt vi phạm giao thông

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cho biết, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chủ yếu áp dụng cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện và buộc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM thông tin tại họp báo. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Ở Việt Nam, hiện nay chưa có tiền lệ áp dụng xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Song, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe đối với người dân.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng TPHCM và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức lao động công ích vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ.

Để triển khai, theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, phải xây dựng cơ chế thực hiện, quy định rõ hành vi nào được áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, quyền và nghĩa vụ của người vi phạm.

Đồng thời, tổ chức thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi, đảm bảo việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm.

Sau sáp nhập, TPHCM có dân số hơn 14 triệu người, quản lý hơn 13 triệu phương tiện. Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong 9 tháng đầu năm nay tại TPHCM xảy ra 1.328 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 666 người, bị thương 71 người, phần lớn trên đường bộ.

Thí điểm làn đường dành cho xe đạp

Liên quan làn đường dành riêng cho xe đạp, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, theo quy chuẩn chung, đường xe đạp có thể bố trí trên hè phố dùng chung với người đi bộ, xe thô sơ khác hoặc trong phạm vi phần xe chạy của đường đô thị và đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật (chiều rộng tối thiểu của đường xe đạp là 2,5m).

Đối với vỉa hè trên địa bàn TPHCM nói chung và khu vực trung tâm thành phố nói riêng, có bề rộng nhỏ, không đồng đều và thường xuyên được người dân sử dụng làm chỗ đỗ xe 2 bánh, một số vị trí tồn tại công trình hạ tầng kỹ thuật (cột điện, tủ điện, trụ đèn...) hoặc bị lấn chiếm buôn bán, để vật dụng dẫn đến bề rộng hè phố còn lại dành cho người đi bộ không đảm bảo yêu cầu (tối thiểu 1,5m).

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó t rưởng p hòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đối với phạm vi phần xe chạy của đường khu vực trung tâm thành phố, hiện trạng các tuyến đường có mặt cắt ngang không đủ đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện, dẫn đến dòng xe lưu thông tốc độ chậm nên khó khăn khi xây dựng riêng đường ưu tiên cho xe đạp lưu thông trên các tuyến đường này.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, việc xây dựng đường xe đạp cần phải nghiên cứu kỹ, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông, nhu cầu đi xe đạp, lưu lượng các loại xe khác lưu thông, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông để triển khai thực hiện.

Hiện nay, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang triển khai xây dựng làn đường xe đạp trên hè phố tuyến đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1) với chiều dài 6km; dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 12-2025. Sau khi thực hiện, Sở Xây dựng TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đánh giá trước khi nhân rộng trên địa bàn thành phố.

THU HƯỜNG