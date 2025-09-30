Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 30-9, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh cùng nhóm bạn thân đã quyên góp được 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng do bão Bualoi (bão số 10), gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa.

“Là nghệ sĩ được công chúng yêu thương, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm chia sẻ khó khăn với bà con vùng tâm bão, đặc biệt là những gia đình nghèo đang chịu thiệt hại nặng nề”, Tùng Dương chia sẻ.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh. Trong chiều 30-9, ca sĩ đã gửi 500 triệu đồng đầu tiên đến Quảng Trị và Nghệ An. Số còn lại sẽ được tiếp tục chuyển đến Hà Tĩnh, Huế và Thanh Hóa trong những ngày tới. Tùng Dương cam kết công khai biên lai và sao kê để đảm bảo minh bạch.

Được biết, toàn bộ số tiền trên được kêu gọi chỉ trong một buổi sáng cùng ngày. Sau đợt này, Tùng Dương cho biết sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác tại những địa phương chịu thiệt hại nặng bởi bão lũ.

Đây không phải lần đầu giọng ca Con cò tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Tháng 9-2023, anh cùng Tăng Duy Tân hỗ trợ 370 triệu đồng cho thân nhân các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Năm 2024, anh tiếp tục kêu gọi được 500 triệu đồng giúp người dân Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão Yagi. Trước đó, trong giai đoạn dịch Covid-19, Tùng Dương và các nghệ sĩ đã quyên góp gần 4 tỷ đồng hỗ trợ bệnh viện và các địa phương bị ảnh hưởng.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành kịp thời trong thiên tai, dịch bệnh, Tùng Dương được xem là một trong những nghệ sĩ luôn đi đầu trong hoạt động thiện nguyện, lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

MAI AN