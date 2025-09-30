Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại do bão số 10

Ngày 30-9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định triển khai cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, với tổng trị giá tiền và hàng hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiến hành phân bổ cứu trợ gồm tiền mặt, hàng hóa thiết yếu và các hộp lọc nước khẩn cấp, cụ thể: tỉnh Ninh Bình 431 triệu đồng (200 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình); tỉnh Thanh Hóa 273 triệu đồng (100 triệu đồng tiền mặt và 150 thùng hàng gia đình); tỉnh Nghệ An 590 triệu đồng (200 triệu đồng tiền mặt, 300 thùng hàng gia đình, 48.000 gói bột lọc nước P&G); tỉnh Hà Tĩnh: 806 triệu đồng (300 triệu đồng tiền mặt, 400 thùng hàng gia đình, 48.000 gói bột lọc nước P&G).

Đại diện Hội chữ thập đỏ trao quà cứu trợ cho người dân vùng bị thiệt hại do bão số 10

Đoàn công tác của Trung ương Hội sẽ trực tiếp về địa phương thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các hộ gia đình có người chết, bị thương, mất nhà cửa hoặc lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lực lượng chữ thập đỏ vận chuyển nước uống hỗ trợ người dân vùng lũ lụt do bão số 10

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cập nhật thiệt hại, đảm bảo việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm sự ủng hộ của cộng đồng xã hội dành cho người dân vùng thiên tai.

KHÁNH NGUYỄN