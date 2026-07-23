Các địa phương kiến nghị gỡ khó về biên chế

Chiều 23-7, tại xã Xuân Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Sơn và xã Bình Giã về tình hình một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn, cho biết sau phân cấp, phân quyền, xã thực hiện 1.013 nhiệm vụ và giải quyết 402 thủ tục hành chính.

Địa phương đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ, trong đó 99,7% được giải quyết trước hạn; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 98%.

Tuy nhiên, xã hiện thiếu 8 biên chế trong khi khối lượng công việc tăng; đồng thời còn vướng mắc về cơ sở vật chất, đất đai và quy hoạch.

Xã kiến nghị TPHCM sớm bổ sung biên chế, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch và có cơ chế hỗ trợ hoạt động ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tương tự, ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Giã, cho biết đến tháng 6-2026, địa phương đạt và vượt 16/21 chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã giải quyết 99,54% hồ sơ; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 99%.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là địa phương còn thiếu 19 cán bộ, công chức, viên chức; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Giã phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Xã Bình Giã kiến nghị TPHCM bổ sung nhân sự cho các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, quy hoạch và nông nghiệp; tháo gỡ vướng mắc về đất đai và tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với các lĩnh vực mới được phân cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền hai xã trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đánh giá cao việc thẳng thắn nhìn nhận kết quả, khó khăn sau một năm vận hành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không né tránh, đùn đẩy.

Đối với các khó khăn vượt thẩm quyền, các địa phương cần rà soát, tổng hợp đầy đủ, phân định rõ trách nhiệm để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

HĐND TPHCM sẽ tổng hợp các kiến nghị của hai địa phương để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.

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TRÚC GIANG