HĐND phường Rạch Dừa thông qua 6 nghị quyết

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, trong đó có Quy chế làm việc của HĐND phường, Quy chế tiếp công dân và quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Kỳ họp cũng thống nhất tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
Các nghị quyết được thông qua góp phần hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.