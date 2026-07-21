Phủ mảng xanh trên những khu đất trống

Công trình “Không gian xanh - Gắn kết cộng đồng” tại phường Bình Tân vừa hoàn thiện với 52 mảng xanh, công viên mini được cải tạo từ các khu đất dôi dư, nhỏ hẹp do nhà nước quản lý.

Một sáng cuối tuần, công viên mini 182 rộng gần 140m2 nằm giữa khu dân cư ở khu phố 24 (đường số 6, phường Bình Tân) rộn rã tiếng cười đùa của nhóm trẻ đang nghỉ hè. Em Đinh Chí Công (học sinh lớp 7) hào hứng kể: “Mỗi ngày em đều ra đây đá banh, đạp xe và chơi trò chơi. Công viên có cây xanh mát mẻ, lại nhiều trò chơi nên em thích lắm”.

Người dân sinh hoạt tại mảng xanh trên đường Tây Lân, khu phố 35, phường Bình Tân. ẢNH: LÊ THOA

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa, Trưởng khu phố 24, cho biết, khu vực này trước đây vốn là đất trống. Sau khi đưa vào quy hoạch, địa phương đã tích cực xúc tiến cải tạo, đầu tư để biến nơi đây thành một công viên khang trang, xanh - sạch - đẹp. Nhờ được trồng thêm cây xanh, trang bị dụng cụ tập thể dục và trò chơi ngoài trời, công viên đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân mỗi ngày.

“Chiều chiều, các ông ra đây đánh cờ tướng, các bà dắt cháu đi dạo. Nơi này là điểm vừa tập thể dục, dưỡng sinh, vừa gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Khu phố còn tận dụng công viên làm nơi tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, sinh hoạt cộng đồng trong khu phố…”, bà Hoa nói.

Đáng chú ý, nhiều tiện ích tại công viên đều do địa phương vận động người dân chung tay đóng góp và cùng nhau giữ gìn.

Tương tự, tại mảng xanh trên đường Tây Lân rộng hơn 97m2 ở khu phố 35, bên cạnh việc trồng cây và lắp đặt thiết bị thể dục, địa phương còn vẽ tranh trang trí tường, bố trí thêm bàn ghế đá làm nơi sinh hoạt chung.

Ông Phan Thế Nhơn (ngụ khu phố 35) không giấu được niềm vui khi mảnh đất trống nay đã khoác lên mình diện mạo mới. “Thời gian qua, nhìn mảnh đất trống, ai cũng mong có một công viên. Giờ có rồi thì mừng lắm. Nếu thời gian tới, nơi này được trang bị thêm nhiều dụng cụ tập thể dục và bàn ghế đá nữa thì người dân mừng vui hơn”, ông Nhơn bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết, địa phương vừa hoàn thành công trình “Không gian xanh - Gắn kết cộng đồng”. Dự án đã cải tạo 52 khu đất dôi dư, nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý thành công viên, mảng xanh và không gian sinh hoạt chung, bình quân mỗi khu đất rộng từ 30-150m2.

“Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị văn minh, hiện đại”, ông Minh thông tin. Theo ông Minh, từ những khu đất dôi dư, nhỏ hẹp, phường đã vận động đầu tư đồng bộ thảm cỏ, cây xanh, ghế đá, hệ thống chiếu sáng và dụng cụ thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Công trình không chỉ giúp gia tăng giá trị cảnh quan mà còn tối ưu hóa việc sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xả rác, tập kết vật liệu trái phép gây mất mỹ quan. Đây cũng là nơi thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh và bảo vệ tài sản chung.

LÊ THOA