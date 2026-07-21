Kinh tế - xã hội xã Long Hải khởi sắc 6 tháng đầu năm

Doanh thu thương mại - dịch vụ của xã Long Hải (TPHCM) trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 7.500 tỷ đồng, thu ngân sách 253 tỷ đồng và đón khoảng 640.000 lượt khách.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: THÀNH HUY

Ngày 21-7, HĐND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và bà Nguyễn Thị Cẩm Yến - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp. Ảnh: THÀNH HUY

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ hơn 7.500 tỷ đồng, đạt hơn 63% kế hoạch năm; đón khoảng 640.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu du lịch đạt hơn 210 tỷ đồng.

Toàn xã có hơn 1.200 tàu cá, sản lượng khai thác thủy sản hơn 16.800 tấn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, cải cách hành chính và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm; phê chuẩn thu, chi ngân sách nhà nước; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: THÀNH HUY

THÀNH HUY