Hỗ trợ ngư dân xin cấp phép trực tuyến sử dụng tần số vô tuyến

Hướng dẫn ngư dân làm thủ tục trực tuyến đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên tàu cá. (THÀNH HUY thực hiện)

Chương trình do Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hải phối hợp Phòng Kinh tế, các Tổ công nghệ số cộng đồng và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM thực hiện.

Trong đợt đầu, các đơn vị hỗ trợ ngư dân của các ấp Hải An, Hải Bình, Hải Điền, Hải Hà 1, Hải Hà 2, Hải Hòa, Hải Lộc và Hải Phong 1. Lực lượng chuyên môn và tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn khai báo thông tin, hoàn thiện tờ khai và tải các hồ sơ, văn bản liên quan lên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hoạt động hỗ trợ ngư dân làm thủ tục trực tuyến được xã Long Hải triển khai đến hết ngày 24-7, phấn đấu hoàn tất thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho gần 800 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện, chủ yếu là thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Ngư dân đang thực hiện làm hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: THÀNH HUY

Việc cấp phép tần số vô tuyến điện nhằm bảo đảm quản lý an toàn thông tin liên lạc trên biển, đáp ứng các quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam.

THÀNH HUY