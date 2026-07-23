Sức sống cơ sở

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Phú Lợi

Ngày 23-7, đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM do Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực tại phường Phú Lợi (TPHCM).

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực
Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực sinh năm 1923, có chồng và con trai là liệt sĩ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014. Hiện mẹ sống cùng con cháu tại phường Phú Lợi, TPHCM.

1a.jpg
﻿Đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực﻿

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, giáo dục các thế hệ trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

2.jpg
﻿Các thành viên trong đoàn thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực

Dịp này, LĐLĐ TPHCM tổ chức thăm, tặng quà 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn khu vực Bình Dương, bày tỏ sự tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn trong công tác chăm lo người có công.

XUÂN THI

Từ khóa

LĐLĐ TPHCM thăm hỏi sức khỏe giáo dục truyền thống cách mạng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn