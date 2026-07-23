Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Phú Lợi

Ngày 23-7, đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM do Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực tại phường Phú Lợi (TPHCM).

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực sinh năm 1923, có chồng và con trai là liệt sĩ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014. Hiện mẹ sống cùng con cháu tại phường Phú Lợi, TPHCM.

﻿Đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực﻿

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, giáo dục các thế hệ trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

﻿Các thành viên trong đoàn thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực

Dịp này, LĐLĐ TPHCM tổ chức thăm, tặng quà 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn khu vực Bình Dương, bày tỏ sự tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn trong công tác chăm lo người có công.

XUÂN THI