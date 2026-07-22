Phường An Lạc và phường Phú Lâm ký kết hợp tác khám sức khỏe chất lượng cao cho người dân

Hưởng ứng đợt cao điểm 150 ngày thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân, phường An Lạc và phường Phú Lâm vừa ký kết hợp tác với Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS-BS Trương Vĩnh Long, Phó ban Ủy ban Chiến lược Khu y tế kỹ thuật cao TPHCM (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm) cho biết, chương trình góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Sự tham gia của các bệnh viện có năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh lý và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí với chất lượng cao

Dịp này, đại diện các cơ sở y tế cũng cam kết sẽ huy động đội ngũ chuyên gia, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế AACI nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn. Việc tham gia chương trình không chỉ góp phần thực hiện chủ trương của TPHCM mà còn giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao chuẩn quốc tế, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Đại diện Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quốc tế City và UBND Phường An Lạc ký kết hợp tác triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026

Đại diện UBND Phường An Lạc và UBND Phường Phú Lâm đánh giá cao sự đồng hành của hai bệnh viện. Nhờ vậy, người dân có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế AACI (Hoa Kỳ) tại nơi cư trú, góp phần phát hiện sớm bệnh lý, chủ động quản lý sức khỏe và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử theo định hướng của thành phố.

THÀNH AN