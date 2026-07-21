Phường Bình Quới phát động đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân

Sáng 21-7, phường Bình Quới (TPHCM) phát động cao điểm 90 ngày khám sức khỏe định kỳ và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 31.500 người dân trên địa bàn.

Người dân phường Bình Quới khám sức khỏe sáng 21-7

Trong buổi sáng 21-7, hơn 500 người dân trên địa bàn phường Bình Quới được khám sức khỏe: xét nghiệm máu, nước tiểu, khám chuyên khoa da liễu, tai mũi họng, nội khoa và khám phụ khoa.

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Ông Đặng Minh Nguyên, Chủ tịch UBND phường Bình Quới cho biết, 90 ngày cao điểm sẽ được phường triển khai theo phương châm: đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Chương trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30-9.

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Với quyết tâm không bỏ sót người dân có nhu cầu khám, không để trùng lặp dữ liệu, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau, phường sẽ bố trí xe đưa đón người dân đến khám tại Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng; trạm y tế phường, trạm y tế lưu động. Riêng người cao tuổi, người già yếu, neo đơn, người khuyết tật hoặc không đi lại được, Trạm y tế và các lực lượng của phường sẽ tổ chức khám tại nhà.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu thăm khám cho người dân

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