Người dân đồng thuận điều chỉnh quy hoạch xây dựng trụ sở Công an phường Vũng Tàu

Chiều 22-7, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với khu đất xây dựng trụ sở Công an phường Vũng Tàu (số 171 Hoàng Hoa Thám).

Khu đất được quy hoạch xây dựng trụ sở Công an phường Vũng Tàu tại số 171 Hoàng Hoa Thám. Ảnh chụp từ Google Maps

Theo hồ sơ, khu đất 171 Hoàng Hoa Thám có diện tích khoảng 5.320m², hiện là đất an ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lực lượng Công an. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau nhằm cụ thể hóa định hướng sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã theo chủ trương của Đảng ủy Công an TPHCM, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Công trình được quy hoạch với diện tích xây dựng khoảng 2.077m², tổng diện tích sàn 8.018m², mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 1,5 lần và chiều cao 8 tầng nổi. Sau khi hoàn thành, trụ sở sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc của 136 cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh khối nhà làm việc, dự án còn bố trí hệ thống cây xanh, sân thể thao, bãi đỗ xe, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các hạng mục cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn và hạ tầng viễn thông được đầu tư theo quy chuẩn hiện hành, bảo đảm yêu cầu về môi trường, an toàn và mỹ quan đô thị.

Người dân phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, người dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương đầu tư, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và đơn vị liên quan tăng cường giám sát quá trình thi công, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân lân cận, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

QUANG VŨ