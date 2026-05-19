Các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18-5, khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Trước đó, từ ngày 16 đến 17-5, mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, khu vực trên phạm vi cả nước. Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến ngày 21-5. Cùng với đó, vịnh Bắc bộ, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Người dân xã Lý Quốc (tỉnh Cao Bằng) khắc phục hậu quả sau trận mưa đêm 16-5. Ảnh: CTV

Trước diễn biến thời tiết này, chiều 18-5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị UBND 34 tỉnh, thành phố theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh nguy cơ thời tiết cực đoan.

Các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển, thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin, cập nhật hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

PHÚC VĂN