Siết hoạt động cho người nước ngoài thuê xe máy

Sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến người nước ngoài thuê xe máy tự lái tại các điểm du lịch ven biển, lực lượng chức năng các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng đang đồng loạt siết quản lý hoạt động cho thuê xe, tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương.

Đầu tháng 5-2026, trên đường Trần Phú, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Người đàn ông tên S.K. (35 tuổi, quốc tịch Nga) điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn trong máu lên tới 268,8mg/100ml máu, tông tử vong một cụ bà 70 tuổi đang đi bộ qua đường. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng người nước ngoài vi phạm an toàn giao thông tại các đô thị du lịch ven biển.

Thời gian qua, trên địa bàn các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vẫn diễn ra, đặc biệt vào khung giờ từ 21-23 giờ trên các tuyến đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai… Nhiều trường hợp chưa quen điều kiện giao thông tại Việt Nam, đi sai làn đường hoặc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra người nước ngoài điều khiển xe mô tô trên địa bàn phường Bắc Nha Trang. ẢNH: HIẾU GIANG

Tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), nơi tập trung đông khách quốc tế lưu trú dài ngày, tình trạng người nước ngoài thuê xe máy tự lái từng diễn biến khá phức tạp. Trước đây, nhiều cơ sở cho thuê xe đã giao xe khá dễ dãi, không kiểm tra giấy phép lái xe quốc tế hoặc không hướng dẫn quy định giao thông tại Việt Nam. Hệ lụy là nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra.

Cuối tháng 11-2024, tại khu vực Đá Ông Địa, hai du khách nước ngoài điều khiển xe máy va chạm trực diện khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. Trước đó, một du khách người Nga điều khiển xe máy đã va chạm với xe của một cặp vợ chồng, làm người chồng tử vong.

Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở cho thuê xe phải kiểm tra kỹ giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ; người nước ngoài khi điều khiển phương tiện tại Việt Nam phải mang đầy đủ giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia còn hiệu lực.

Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết, phường Nha Trang có rất nhiều cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy phục vụ khách du lịch. Công an phường đã tổ chức ra quân kiểm tra các cơ sở này, yêu cầu chủ cơ sở ký giấy cam kết chấp hành nghiêm quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép lái xe, bảo hiểm và an toàn phương tiện; không giao xe cho người không đủ điều kiện.

Còn tại phường Mũi Né, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, kiểm tra hành chính và yêu cầu các cơ sở cho thuê xe máy tự lái ký cam kết. Đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh cho thuê xe ở Mũi Né đã siết chặt quy trình giao xe, yêu cầu khách xuất trình hộ chiếu, giấy phép lái xe quốc tế còn hiệu lực trước khi ký hợp đồng thuê xe. Một số nơi kiên quyết từ chối giao xe cho khách không đủ điều kiện.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG