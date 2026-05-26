Trao hơn 900 phần quà đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26-5, Sở Y tế TPHCM phối hợp với Thành đoàn TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương phối hợp tổ chức “Ngày hội thiếu nhi 1-6” TPHCM lần I - năm 2026 tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (phường Xuân Hòa),

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Hồng Ân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM; Huỳnh Thị Thuý Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM... đến dự và vui cùng các cháu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng đại biểu trao quà đến thiếu nhi

Dịp này, Ban tổ chức trao 928 suất quà đến các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM. Mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng (200 ngàn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 400 ngàn đồng).

Thiếu nhi tham gia các trò chơi tại chương trình

Tại chương trình, đồng chí Trần Ngọc Triệu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Sở Y tế luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em. “Ngày hội thiếu nhi 1-6” TPHCM năm 2026 là minh chứng sống động cho tinh thần đó.

Đại biểu trao quà đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian ngập tràn tiếng cười và tiếp thêm động lực cho các em có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mong các em luôn giữ vững nụ cười trên môi, không ngừng nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi để lớn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội”, đồng chí Trần Ngọc Triệu gửi gắm.

CẨM TUYẾT