Các hãng hàng không tăng cường số lượng máy bay

Cục Hàng không Việt Nam thông tin, 7 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 71 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ; đồng thời vận chuyển trên 967.000 tấn hàng hóa, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến đầu tháng 8, đội máy bay cả nước có 254 chiếc, tăng 13 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Mới đây, Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A320 (số hiệu VU136) với sức chứa 182 chỗ và máy bay Airbus A321 (số hiệu VN-A129), sức chứa 228 chỗ. Hai chiếc này nằm trong kế hoạch bổ sung 3 máy bay mới trong mùa hè năm nay.

Cục Hàng không đang đẩy mạnh thực hiện các đợt giám sát an toàn đối với các hãng bay, tổ chức bảo dưỡng, huấn luyện và khai thác cảng hàng không, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, tết.

THI HỒNG