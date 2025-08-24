Các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Quốc khẩn trương chống bão Kajiki

Hai tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, hiện được đặt trong tình trạng báo động do bão Kajiki, được dự báo sẽ kèm theo gió giật và mưa dông.

Tối 23-8, tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt và bão lên cấp độ II, do gió mạnh và mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng biển và đảo của địa phương này. Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á tại thành phố nghỉ dưỡng Tam Á của Hải Nam tạm dừng tất cả các chuyến bay từ 10 giờ ngày 24-8.

Trong khi đó, Cơ quan Chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt, bão và cứu trợ hạn hán của tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ IV về kiểm soát bão, do gió mạnh lên ở các vùng duyên hải địa phương.

Theo Đài quan trắc khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn và gió mạnh được dự báo sẽ quét qua bán đảo Lôi Châu và khu vực ven biển của các thành phố Mậu Danh, Dương Giang và Giang Môn từ ngày 24 đến 25-8. Bão Kajiki phát triển từ áp thấp nhiệt đới trên biển Đông vào sáng 23-8. Lúc 19 giờ, tâm bão cách thành phố Tam Á khoảng 510 km về phía Đông, tốc độ gió tối đa 25 mét/giây.

Dự báo, bão Kajiki (bão số 5) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/giờ, cường độ tiếp tục mạnh lên. Bão sẽ hướng vào các vùng ven biển miền Trung và Bắc bộ của Việt Nam.

Theo tờ Bangkok Post, Thái Lan cũng dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn từ ngày 24-8 đến 27-8 do bão Kajiki. Cơn bão có khả năng gây mưa to đến rất to trên khắp miền Bắc, vùng Đông Bắc, Đông, Tây Nam Thái Lan và khu vực Trung bộ, bao gồm cả Bangkok và vùng ngoại ô.

Người dân ở các vùng trũng thấp, gần chân đồi hoặc dọc theo các tuyến đường thủy được khuyến cáo đề phòng lũ và lũ quét. Gió trên biển dự kiến ​​sẽ mạnh lên, với sóng cao từ 2 đến 3 m hoặc hơn. Các tàu thuyền nhỏ được khuyến cáo nên ở lại bờ cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện.

VIỆT LÊ