Bão số 5 mạnh tương đương bão Yagi, gió giật cấp 15-16

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, cơn bão số 5 có sức gió mạnh tương đương bão Yagi hồi tháng 9-2024 và nguy hiểm như cơn bão Doksuri vào tháng 9-2017.

Tối 23-8, trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đánh giá, cơn bão số 5 được dự báo là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Bão đã tăng thêm hai cấp so với sáng 23-8 và dự báo còn tiếp tục mạnh hơn nữa trong 24 đến 36 giờ tới.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, các mô hình dự báo trong nước và quốc tế cho thấy sức gió của cơn bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 15-16. Đặc biệt, một số mô hình nhận định cơn bão này còn mạnh hơn nữa. “Chúng tôi đưa ra nhận định cơn bão này có sức gió không kém gì bão Yagi xảy ra hồi tháng 9-2024 về gió mạnh”, ông Mai Văn Khiêm cảnh báo.

Clip ông Mai Văn Khiêm so sánh và đánh giá mức độ nguy hiểm của bão số 5

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng cơn bão này thậm chí còn mạnh hơn cơn bão Doksuri hồi tháng 9-2017 (có hướng di chuyển và đổ bộ tương tự vào khu vực Bắc Trung bộ). Trước diễn biến này, chiều 23-8, Cơ quan khí tượng đã thống nhất nâng cấp độ nguy hiểm của bão lên cấp 4 đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Cấp độ rủi ro của bão theo hướng dẫn của Cục Khí tượng - thủy văn, tối 23-8

“Đây là mức độ bão rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế”, ông Mai Văn Khiêm thông tin.

Các địa phương kêu gọi tàu thuyền tránh bão sớm

Họa đồ cập nhật tâm bão số 5 đến 20 giờ ngày 23-8 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Đến 21 giờ, tâm bão đã ở tọa độ khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc - 113.5 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc, sức gió đã tăng lên cấp 10-11 và giật cấp 12-13. “Trong 3 giờ tới kể từ mốc 21 giờ ngày 23-8, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ vẫn đạt 20-25km/giờ”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin.

Thông tin về bão số 10 - Doksuri (2017) Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, cơn bão số 5 hiện nay giống như cơn bão số 10-2017. Diễn biến của bão số 10 như sau: Sáng 11-9-2017, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều 12-9, áp thấp này vượt qua khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 10, có tên quốc tế là Doksuri. Sau khi hình thành, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc trung bình 20-25km/giờ. Từ chiều 14-9, khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, bão mạnh lên cấp 12. Khi đi vào khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, bão tiếp tục mạnh thêm, đạt cấp 13, giật cấp 15. Đến trưa 15-9, bão đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), sau đó di chuyển sang Trung Lào. Bão số 10 hình thành ngay trên Biển Đông, di chuyển nhanh và có xu hướng mạnh lên khi gần bờ. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên vượt 250km. Bão đạt cường độ mạnh nhất trên biển với gió cấp 13, giật cấp 15; khi đổ bộ, gió đạt cấp 11-12, giật cấp 14. Tại trạm Ba Đồn (thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây), khí áp thấp nhất ghi nhận là 966,6mb lúc 11 giờ 15 phút ngày 15-9. Do ảnh hưởng của bão, từ 14-9 đến sáng 16-9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm; riêng khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị mưa 200-300mm, nhiều nơi vượt mức này như Tuyên Hóa (Quảng Bình trước đây) 383mm, Đồng Hới (Quảng Bình trước đây) 347mm, Cửa Việt (Quảng Trị) 361mm, Hà Tĩnh 336mm. Khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), Sơn La cũng mưa 50-150mm. Bão Doksuri đã gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, khiến ít nhất 6 đến 8 người thiệt mạng, gần 200.000 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều cơ sở hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu hơn 11.000 tỷ đồng và sau đó được xác định lên tới khoảng 18.400 tỷ đồng.

PHÚC HẬU