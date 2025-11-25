Các xã, phường vận động người dân tích cực hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào ủng hộ bão lũ tại các địa phương ở TPHCM nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp.

Các lực lượng xã Ngãi Giao khẩn trương sắp xếp hàng cứu trợ để vận chuyển ra miền Trung

Tại xã Ngãi Giao, ngày 25-11, Ủy ban MTTQ xã cho biết, chỉ sau 2 ngày vận động khẩn, người dân và các tổ chức đã đóng góp hơn 10 tấn nhu yếu phẩm, quần áo gửi về miền Trung.

Hàng tấn nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền đã được tập kết để ủng hộ người dân vùng lũ

Đợt phát động gây quỹ ủng hộ miền Trung kéo dài 40 ngày đã ghi nhận 750 triệu đồng tiền ủng hộ từ người dân và doanh nghiệp.

Người dân xã Kim Long hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

*Tại xã Kim Long, trong một ngày kêu gọi, người dân đã đóng góp 2.000 cái mền, 200 thùng nước, 300 triệu đồng tiền mặt cùng một xe hàng cứu trợ. Ngoài ra, số tiền chuyển khoản qua Ủy ban MTTQ Việt Nam vượt 100 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Long phát động gây quỹ ủng hộ khắc phục bão lũ lần 2

Hàng tấn nhu yếu phẩm được sắp xếp để chuẩn bị gửi ra miền Trung

Nhiều em học sinh cũng tham gia hoạt động cứu trợ

*Tại phường Tân Phước, sau hai đợt vận động, tổng số tiền quyên góp vượt 1 tỷ đồng, cùng khoảng 7 tấn hàng hóa các loại. Hàng hỗ trợ đang được phân loại để chuyển tới vùng bị ảnh hưởng nặng.

Các địa phương cho biết, sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ kịp thời đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa, lũ.

Tin liên quan Người dân TPHCM hướng tới vùng lũ qua từng hũ mắm, bịch cá

TRÚC GIANG