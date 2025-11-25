Các xã, phường vận động người dân tích cực hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Tại xã Ngãi Giao, ngày 25-11, Ủy ban MTTQ xã cho biết, chỉ sau 2 ngày vận động khẩn, người dân và các tổ chức đã đóng góp hơn 10 tấn nhu yếu phẩm, quần áo gửi về miền Trung.
Đợt phát động gây quỹ ủng hộ miền Trung kéo dài 40 ngày đã ghi nhận 750 triệu đồng tiền ủng hộ từ người dân và doanh nghiệp.
*Tại xã Kim Long, trong một ngày kêu gọi, người dân đã đóng góp 2.000 cái mền, 200 thùng nước, 300 triệu đồng tiền mặt cùng một xe hàng cứu trợ. Ngoài ra, số tiền chuyển khoản qua Ủy ban MTTQ Việt Nam vượt 100 triệu đồng.
*Tại phường Tân Phước, sau hai đợt vận động, tổng số tiền quyên góp vượt 1 tỷ đồng, cùng khoảng 7 tấn hàng hóa các loại. Hàng hỗ trợ đang được phân loại để chuyển tới vùng bị ảnh hưởng nặng.
Các địa phương cho biết, sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ kịp thời đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa, lũ.