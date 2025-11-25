Người dân TPHCM hướng tới vùng lũ qua từng hũ mắm, bịch cá

Trong đó, Chi đoàn Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Câu lạc bộ SOS72 Bà Rịa triển khai chương trình “Thanh niên CSGT chung tay hướng về Phú Yên - Trao gửi yêu thương, tiếp sức đồng bào vùng lũ”.
Các đơn vị đã trao tặng 2.000 cuốn vở, 100 thùng mì và cá hộp, lương khô, sữa, nước suối... Những món quà này được các đơn vị huy động trong thời gian ngắn.
Xã Long Hải, khoảng 40 cán bộ hội viên Hội Phụ nữ xã tham gia chế biến 500 hũ mắm ruốc xào sả và chà bông. Các mẹ, các chị chia nhau từng công đoạn, từ sơ chế, rim mắm, đóng hũ… làm việc liên tục từ sáng đến trưa trong gian bếp nhỏ của một hội viên.
Tổng kinh phí để chế biến 500 hũ mắm ruốc và chà bông khoảng 20 triệu đồng, do cán bộ, hội viên phụ nữ xã Long Hải đóng góp, là tấm lòng của những người mẹ, người chị miền biển gửi tặng đồng bào vùng lũ.
Tại ấp Bình Trung (xã Bình Châu), suốt 2–3 ngày qua, hàng chục người dân đã chế biến hơn 2.000 bịch cá cơm rim đậu phộng gửi tới vùng lũ. Người sơ chế cá cơm, người rang đậu phộng, người kho rim gia vị… mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng.
Gian bếp nóng hầm hập, khói cay xè mắt, nhưng những đôi tay vẫn thoăn thoắt, tất bật không ngơi nghỉ, tất cả chỉ với mong muốn hoàn thành thật nhanh để kịp gửi đến bà con vùng lũ miền Trung đang cần.
Những việc làm giản dị nhưng khẩn trương đang làm nên hình ảnh đẹp về tình người, về tấm lòng hướng về miền Trung của người dân TPHCM.