Người dân TPHCM hướng tới vùng lũ qua từng hũ mắm, bịch cá

Ngày 24-11, nhiều tổ chức và người dân TPHCM tiếp tục có các hoạt động thiện nguyện, ấm áp nghĩa tình hướng về đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Chi đoàn Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TPHCM) vận chuyển hàng hỗ trợ đến điểm tập kết

Trong đó, Chi đoàn Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Câu lạc bộ SOS72 Bà Rịa triển khai chương trình “Thanh niên CSGT chung tay hướng về Phú Yên - Trao gửi yêu thương, tiếp sức đồng bào vùng lũ”.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, chiến sĩ công an

Các đơn vị đã trao tặng 2.000 cuốn vở, 100 thùng mì và cá hộp, lương khô, sữa, nước suối... Những món quà này được các đơn vị huy động trong thời gian ngắn.

Các hội viên Phụ nữ xã Long Hải xào mắm ruốc gửi ra miền Trung

Xã Long Hải, khoảng 40 cán bộ hội viên Hội Phụ nữ xã tham gia chế biến 500 hũ mắm ruốc xào sả và chà bông. Các mẹ, các chị chia nhau từng công đoạn, từ sơ chế, rim mắm, đóng hũ… làm việc liên tục từ sáng đến trưa trong gian bếp nhỏ của một hội viên.

Các chị em chung tay làm mắm ruốc

Món quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình

Tổng kinh phí để chế biến 500 hũ mắm ruốc và chà bông khoảng 20 triệu đồng, do cán bộ, hội viên phụ nữ xã Long Hải đóng góp, là tấm lòng của những người mẹ, người chị miền biển gửi tặng đồng bào vùng lũ.

Món quà người dân xã Bình Châu gửi tới miền Trung là cá cơm rim đậu phộng

Tại ấp Bình Trung (xã Bình Châu), suốt 2–3 ngày qua, hàng chục người dân đã chế biến hơn 2.000 bịch cá cơm rim đậu phộng gửi tới vùng lũ. Người sơ chế cá cơm, người rang đậu phộng, người kho rim gia vị… mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng.

Gian bếp nóng hầm hập, khói cay xè mắt, nhưng những đôi tay vẫn thoăn thoắt, tất bật không ngơi nghỉ, tất cả chỉ với mong muốn hoàn thành thật nhanh để kịp gửi đến bà con vùng lũ miền Trung đang cần.

Người dân chung tay làm sạch cá cơm trước khi chế biến

Món ăn giản dị nhưng hấp dẫn và ấm áp tình người

Những việc làm giản dị nhưng khẩn trương đang làm nên hình ảnh đẹp về tình người, về tấm lòng hướng về miền Trung của người dân TPHCM.

TRÚC GIANG