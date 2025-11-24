Tiếp tục chia sẻ người dân miền Trung khắc phục thiên tai

Các địa phương tiếp tục huy động hàng chục tấn nhu yếu phẩm, quyên góp tiền ủng hộ, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với đồng bào vùng lũ các tỉnh Nam Trung bộ.

Chỉ trong 2 ngày phường Phú Mỹ quyên góp được 45 tấn thực phẩm và hàng hóa thiết yếu

* Phường Phú Mỹ (TP.HCM), sau 2 ngày triển khai vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, MTTQ phường đã tiếp nhận 80 triệu đồng, 30 tấn thực phẩm và 15 tấn quần áo, chăn mền các loại.

Chuyến hàng đầu tiên được chuyển đến địa điểm tiếp nhận

Toàn bộ số hàng hóa này nhanh chóng được vận chuyển đến các điểm tập kết của UBMTTQ TPHCM để chuyển ra vùng lũ miền Trung, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn trước mắt.

Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Thành phát động ủng hộ bão lũ lần 2

* Sáng 24/11, trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thành cũng phát động gây quỹ đợt 2 đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các đơn vị trường học trên địa bàn. Buổi phát động đã quyên góp được gần 32 triệu đồng.

Các lực lượng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Nghĩa Thành tham gia hỗ trợ miền Trung

