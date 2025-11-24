Tiếp tục chia sẻ người dân miền Trung khắc phục thiên tai

* Phường Phú Mỹ (TP.HCM), sau 2 ngày triển khai vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, MTTQ phường đã tiếp nhận 80 triệu đồng, 30 tấn thực phẩm và 15 tấn quần áo, chăn mền các loại.
Toàn bộ số hàng hóa này nhanh chóng được vận chuyển đến các điểm tập kết của UBMTTQ TPHCM để chuyển ra vùng lũ miền Trung, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn trước mắt.
* Sáng 24/11, trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thành cũng phát động gây quỹ đợt 2 đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các đơn vị trường học trên địa bàn. Buổi phát động đã quyên góp được gần 32 triệu đồng.