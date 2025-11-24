Cử tri TPHCM: Kẹt xe và ngập ngày càng phổ biến

Chiều 24-11, Tổ đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị số 9) tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Vườn Lài và Hòa Hưng trước kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM.

Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều vấn đề nổi bật như tình trạng ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường khi triều cường dâng hoặc mưa lớn, cùng với đó là kẹt xe diễn ra thường xuyên.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri Ngô Minh Thảo Châu (phường Diên Hồng) phản ánh, có dự án chống ngập của TPHCM kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, khiến tình trạng ngập cục bộ cứ tiếp diễn. Qua đó, cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm hạn chế ngập nước.

Chung mối quan tâm, cử tri Huỳnh Thị Kim Tuyết (phường Vườn Lài) cho biết, TPHCM có mật độ dân số cao. Thời gian qua, thành phố đã cải tạo, xây dựng nhiều tuyến đường, hẻm nhưng tình trạng kẹt xe và ngập khi mưa lớn ngày càng phổ biến.

Cử tri đề nghị có thêm các giải pháp đồng bộ về chống ngập, thoát nước và giảm ùn tắc giao thông.

Cử tri nêu ý kiến

Cử tri Lê Thị Hồng Hoa (phường Vườn Lài) đề nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội để rà soát, đảm bảo quyền lợi cho người dân, đặc biệt là việc hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em và người trên 65 tuổi chưa hưởng chính sách khác, theo nghị quyết của HĐND TPHCM.

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Trần Văn Bảy cảm ơn ý kiến của cử tri, khẳng định đây là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Tổ đại biểu sẽ tổng hợp và báo cáo HĐND TPHCM, đồng thời đề nghị UBND TPHCM cùng các sở, ngành liên quan sớm trả lời cử tri.

Đồng chí Trần Văn Bảy tiếp thu ý kiến của cử tri

Đồng chí Trần Văn Bảy cũng nhấn mạnh, ngập nước và kẹt xe là những vấn đề nhức nhối của TPHCM trong thời gian qua. Thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để từng bước khắc phục các tình trạng này.

VĂN ANH