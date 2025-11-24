Các xã, phường chung tay vì đồng bào miền Trung

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã tại TPHCM đã phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ và nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Tại phường Thuận An, cán bộ phường và lực lượng tình nguyện viên vẫn đang tất bật phân loại, thống kê hàng cứu trợ.

Cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phường Bến Cát khẩn trương phân loại hàng cứu trợ

Tính đến trưa 24-11, phường Thuận An đã tiếp nhận các mặt hàng hỗ trợ khẩn cấp đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt với tổng trị giá khoảng 412 triệu đồng.

Tại phường Thuận An, các lực lượng đang tất bật phân loại, kiểm đếm số lượng hàng tiếp nhận

Trong 2 ngày 23 và 24-11, các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đến ủng hộ các loại đồ bảo hộ, bàn chải, xà bông, thau, rổ, chén nhựa, thuốc tây và dụng cụ học tập cho học sinh.

Tại phường Bến Cát, tính đến tối 23-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tiếp nhận được gần 30 triệu đồng tiền mặt, 687 thùng mì gói và hàng hóa khác với tổng trị giá gần 215 triệu đồng.

Ngoài ra, các xã Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, Dầu Tiếng hay phường Lái Thiêu... cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và toàn thể nhân dân tiếp tục chung tay, chia sẻ hỗ trợ đồng bào miền Trung, nhất là ủng hộ tiền, để giúp bà con giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Toàn bộ số quà trên đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phân loại, vận chuyển, tập kết tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung, hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Tại trụ sở tiếp nhận nhu yếu phẩm của Hội Chữ thập đỏ TPHCM cơ sở 2, đông đảo người dân mang hàng hóa đến ủng hộ

Ban chỉ huy Quân sự phường Phú Lợi cử lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển hàng cứu trợ vừa tham gia điều tiết giao thông

Tại các điểm tiếp nhận, người dân gửi tặng bà con vùng lũ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mì, bánh, nước suối, sữa, tã, băng vệ sinh, đồ bảo hộ cùng một số lương thực gồm xúc xích, cá hộp, nước tương, dầu ăn, lương khô, cá hộp... Đặc biệt là dụng cụ học tập dành cho học sinh.

TÂM TRANG