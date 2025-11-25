Sức sống cơ sở

Đô thị - Môi trường

Dập tắt đám cháy tại cửa hàng giày dép ở phường Thới Hòa

SGGPO

Sáng 25-11, tại phường Thới Hòa (TPHCM) xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh giày dép, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp dập tắt đám cháy kịp thời.

Vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ tại hộ kinh doanh giày dép N.Q trên đường D10, khu phố 6, phường Thới Hòa. Thời điểm này, người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán và khói bốc ra từ căn hộ kinh doanh nói trên. Lửa cháy khiến khói bốc lên thành cuộn lan sang hai nhà liền kề.

Ngay sau đó, nhiều người hỗ trợ chữa cháy bằng các phương tiện tại chỗ. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh khiến nỗ lực của người dân bất thành.

c1.jpg

Nhận được tin báo, Công an phường Thới Hòa và Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt kịp thời, triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy. Đám cháy nhanh chóng được khống chế. Diện tích khu vực cháy ghi nhận khoảng 50m2.

c4.jpg
﻿Đến khoảng 9 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

TÂM TRANG

Từ khóa

cháy hộ kinh doanh giày dép phường Thới Hòa

