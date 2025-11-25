Phụ huynh trải nghiệm “bữa cơm học đường” cùng con

Tại đây, phụ huynh được trực tiếp tham quan quy trình chế biến bữa ăn bán trú, từ khâu tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, nấu nướng cho đến bảo quản, vệ sinh dụng cụ. Các suất ăn sau khi nấu chín được bọc kín, khay muỗng đều được rửa sạch bằng nước nóng và phơi khô trước khi đưa vào sử dụng.

Các nhân viên cấp dưỡng đang nấu các món ăn trưa

Khay, ly, muỗng đều được rửa qua bằng nước nóng trước khi đưa vào sử dụng

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động phụ huynh xếp hàng nhận cơm, cùng con em mình dùng bữa trưa tại nhà ăn, tạo sự gắn kết và thấu hiểu giữa gia đình – nhà trường – học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường thường kiểm tra đột xuất bếp ăn mỗi ngày

Chị Đỗ Thị Như Ý, phụ huynh học sinh lớp 1, chia sẻ: Chị cũng như các phụ huynh khác đều quan tâm đến chất lượng bữa ăn của con. “Đến đây và được trải nghiệm bữa cơm cùng con, tôi cảm thấy rất vui và an tâm", chị Như Ý bày tỏ.

Phụ huynh đến tận bếp để dùng thử các món ăn

Cùng quan điểm, chị Triệu Thị Định, một phụ huynh ngụ tại phường Thuận An, cho biết, chị luôn quan tâm về nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho bếp ăn. Do đó, việc tham quan khu vực bếp, tìm hiểu về quy trình chế biến và biết được nguồn gốc thực phẩm rõ ràng sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn.

Phụ huynh xếp hàng nhận suất cơm trưa

Dùng cơm trưa cùng con tại trường

Đây là trải nghiệm được nhiều phụ huynh cho là ý nghĩa

Theo cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, chương trình “Open House” được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần, hướng đến mục tiêu tăng cường sự kết nối, đồng hành giữa phụ huynh và nhà trường. Ngoài tham quan bếp ăn, phụ huynh còn có thể dự giờ một tiết học, qua đó hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục mới, như học thông qua chơi, hoạt động nhóm…

Sau khi dùng cơm trưa, học sinh tự đem khay đến khu vực quy định

"Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí phụ huynh để hiểu được băn khoăn, lo lắng của họ khi con theo học bán trú. Sắp tới, dựa theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, nhà trường sẽ mở rộng chương trình mỗi năm hai lần để lần lượt các phụ huynh đều có thể tham gia", cô Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết.

TÂM TRANG - CAO SƠN