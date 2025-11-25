Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Phụ huynh trải nghiệm “bữa cơm học đường” cùng con

SGGPO

Sáng 25-11, Trường Tiểu học An Thạnh (phường Thuận An, TPHCM) tổ chức chương trình “Open House – Ngày hội trường học mở”, thu hút sự tham gia của đông đảo phụ huynh khối lớp 1.

Tại đây, phụ huynh được trực tiếp tham quan quy trình chế biến bữa ăn bán trú, từ khâu tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, nấu nướng cho đến bảo quản, vệ sinh dụng cụ. Các suất ăn sau khi nấu chín được bọc kín, khay muỗng đều được rửa sạch bằng nước nóng và phơi khô trước khi đưa vào sử dụng.

bữa trưa hs 13.jpg
Các nhân viên cấp dưỡng đang nấu các món ăn trưa
bữa trưa hs 15.jpg
Khay, ly, muỗng đều được rửa qua bằng nước nóng trước khi đưa vào sử dụng

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động phụ huynh xếp hàng nhận cơm, cùng con em mình dùng bữa trưa tại nhà ăn, tạo sự gắn kết và thấu hiểu giữa gia đình – nhà trường – học sinh.

bữa trưa hs 11.jpg
Ban giám hiệu nhà trường thường kiểm tra đột xuất bếp ăn mỗi ngày
bữa trưa hs 9.jpg

Chị Đỗ Thị Như Ý, phụ huynh học sinh lớp 1, chia sẻ: Chị cũng như các phụ huynh khác đều quan tâm đến chất lượng bữa ăn của con. “Đến đây và được trải nghiệm bữa cơm cùng con, tôi cảm thấy rất vui và an tâm", chị Như Ý bày tỏ.

Bữa trưa hs 8.jpg
Phụ huynh đến tận bếp để dùng thử các món ăn
bữa trưa hs 6.jpg

Cùng quan điểm, chị Triệu Thị Định, một phụ huynh ngụ tại phường Thuận An, cho biết, chị luôn quan tâm về nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho bếp ăn. Do đó, việc tham quan khu vực bếp, tìm hiểu về quy trình chế biến và biết được nguồn gốc thực phẩm rõ ràng sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn.

bữa trưa hs 16.jpg
bữa trưa hs 3.jpg
Phụ huynh xếp hàng nhận suất cơm trưa
bữa trưa hs 4.jpg
Dùng cơm trưa cùng con tại trường
bữa trưa hs 2.jpg
Đây là trải nghiệm được nhiều phụ huynh cho là ý nghĩa

Theo cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, chương trình “Open House” được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần, hướng đến mục tiêu tăng cường sự kết nối, đồng hành giữa phụ huynh và nhà trường. Ngoài tham quan bếp ăn, phụ huynh còn có thể dự giờ một tiết học, qua đó hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục mới, như học thông qua chơi, hoạt động nhóm…

bữa trưa hs 1.jpg
Sau khi dùng cơm trưa, học sinh tự đem khay đến khu vực quy định

"Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí phụ huynh để hiểu được băn khoăn, lo lắng của họ khi con theo học bán trú. Sắp tới, dựa theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, nhà trường sẽ mở rộng chương trình mỗi năm hai lần để lần lượt các phụ huynh đều có thể tham gia", cô Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết.

TÂM TRANG - CAO SƠN

Từ khóa

Cơm trưa học đường Tiểu học An Thạnh phường Thuận An học sinh Phụ huynh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn