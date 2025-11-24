Gần 3.000 học sinh được trang bị kỹ năng PCCC

Đại diện Công an phường An Phú đã phổ biến một số kiến thức liên quan đến kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy nổ, cách xử lý khi phát hiện cháy, phương pháp thoát hiểm an toàn và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu.

Các em học sinh hào hứng khi thực tập với dụng cụ chữa cháy thật

Để tăng phần hấp dẫn, báo cáo viên đã đưa ra các tình huống để học sinh trả lời. Phần giao lưu hỏi – đáp tạo không khí sôi nổi, lôi cuốn.

Nhiều em mạnh dạn đặt câu hỏi cũng như trả lời linh hoạt các tình huống thực tế như cách xử lý khi thấy khói lan trong lớp học; biện pháp kêu cứu an toàn hay quy trình thoát hiểm khi ở trên tầng cao...

Học sinh hào hứng tham gia hỏi - đáp

Tại hoạt động này, thầy cô và các em học sinh của nhà trường cũng được thực hành thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy, từ bình bột đến bình CO₂, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Việc trải nghiệm giúp học sinh hiểu rõ nguyên lý hoạt động, cách cầm nắm đúng kỹ thuật và phương pháp dùng phương tiện chữa cháy dập đám cháy nhỏ ngay từ đầu để hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.

Trang bị kỹ năng giúp các em xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ

