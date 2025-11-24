Xã An Long tiếp nhận hơn 160 đơn vị máu hiến tặng

Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân xã An Long tham gia hiến máu tình nguyện.

Các tình nguyện viên tham gia chương trình được khám sàng lọc sức khỏe

Ngày 24-11, xã An Long (TPHCM) phối hợp Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025.

Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đã tham gia chương trình ý nghĩa này.

Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận 164 đơn vị máu, mỗi đơn vị là 350ml để bổ sung nguồn máu điều trị cho các bệnh nhân trong thời gian tới.

Ban tổ chức tiếp nhận 164 đơn máu từ các tình nguyện viên hiến tặng

Hoạt động này nhằm phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng; nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu cứu người với thông điệp “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”.

CAO SƠN