Đồng hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện bình ổn giá

Chiều 24-11, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức cuộc họp khẩn với các DN bán lẻ, các hệ thống siêu thị lớn đóng chân trên địa bàn như: Lotte, Co.op mart, Win mart, Bách Hóa Xanh… về việc bình ổn giá.

Tại buổi làm việc, ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, phường Tam Thắng là địa bàn tập trung nhiều siêu thị lớn, nhiều cửa hàng bán lẻ quy mô lớn tại khu vực phía Đông TPHCM. Do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai nên thời gian qua, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhóm các mặt hàng rau, củ quả đang có xu hướng tăng giá mạnh tại các chợ, điểm bán. Do đó, việc xây dựng và cam kết các điểm bán hàng bình ổn giá để phục vụ nhân dân trong giai đoạn này là hết sức cần thiết.

Lãnh đạo phường Tam Thắng chủ trì buổi họp khẩn với các siêu thị, DN bán lẻ trên địa bàn về việc thực hiện bình ổn giá. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi làm việc, đại diện các siêu thị cho biết, giá nhiều mặt hàng hiện đang tăng cao, đặc biệt là nhóm hàng rau, củ, quả do nguồn cung bị đứt gãy, nguồn hàng khan hiếm… Tuy nhiên, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ uy tín, lâu năm trên địa bàn phường Tam Thắng vẫn đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tăng giá, bảo đảm nguồn cung cho người dân.

Ông Trần Công Hiếu, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu cho biết, nhờ triển khai nhiều giải pháp như điều phối nguồn hàng; ưu tiên bán lẻ cho người tiêu dùng cuối, hạn chế tình trạng thu gom bán lại hưởng chênh lệch... nên siêu thị vẫn bảo đảm hàng hóa đầy đủ, chất lượng, không thiếu hụt và giá cả trong tầm kiểm soát. Thậm chí còn có nhiều nhóm hàng giảm giá, các chương trình khuyến mãi hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn.

Ngoài ra, từ ngày 24-11, Co.opmart Vũng Tàu tăng nhập hàng gấp 5 lần với khoảng 2 tấn rau xanh gồm các mặt hàng thiết yếu như bắp cải, cải thảo, dưa leo, cà chua, bí đao, bầu, các loại cải và rau muống… Đồng thời mở 6 điểm phân phối rau xanh, trong đó điểm trung tâm là siêu thị Co.opmart Vũng Tàu (số 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng) với mức giá bình ổn phục vụ người tiêu dùng.

Người dân mua rau giá bình ổn tại điểm bán hàng bình ổn lưu động của Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu sáng 24-11

Ông Trần Công Hiếu thông tin, trước mắt đơn vị sẽ duy trì các điểm bán này trong 3 ngày từ 24 đến 26-11. Tuy nhiên, nếu thị trường chưa bình ổn trở lại, các điểm bán sẽ duy trì đến khi giá cả trên thị trường hạ nhiệt.

Tại buổi làm việc, các đơn vị khác như: Siêu thị Lotte, Bách Hóa Xanh, Winmart và các cửa hàng bán lẻ lớn như hệ thống trứng Phú Sĩ, cửa hàng Minh Châu, cửa hàng Thành Lập… cũng cam kết bán hàng bình ổn, hàng có nguồn gốc, xuất xứ, nguồn cung đủ cung cấp cho người dân phường Tam Thắng và các địa bàn lân cận để người dân yên tâm có chỗ mua sắm phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Lãnh đạo phường Tam Thắng cũng cam kết đồng hành tạo điều kiện tối đa cùng các doanh nghiệp thực hiện bình ổn giá như chính sách về thuế, hỗ trợ thủ tục, hỗ trợ mặt bằng… Đồng thời khuyến khích các siêu thị, cửa hàng bán lẻ có chính sách giảm giá để người dân được mua hàng giá rẻ, rõ nguồn gốc góp phần làm lành mạnh thị trường trên địa bàn phường. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp cùng chung tay với chính quyền địa phương xây dựng những điểm mua sắm tin cậy cho người dân, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đẩy giá gây xáo trộn thị trường và làm đời sống người dân càng khó khăn thêm.

QUANG VŨ