TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Nhiều phường, xã, đặc khu đã chủ động tổ chức các điểm khám tập trung, thành lập đội y tế lưu động đến từng khu phố, hộ dân để rà soát, khám bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

TPHCM tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Đa dạng cách làm

Sáng sớm 17-7, tại chợ Tân Hương (phường Phú Thọ Hòa), hơn 60 tiểu thương đã xếp hàng chờ khám sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Nhiều tiểu thương chia sẻ, do buôn bán từ sáng sớm đến tối nên khó sắp xếp thời gian đi khám. Vì vậy, khi được bác sĩ đến tận chợ thăm khám, tư vấn, bà con rất phấn khởi, yên tâm.

BS-CK2 Lương Quốc Tuấn, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thọ Hòa, cho biết, việc tổ chức điểm khám ngay tại nơi buôn bán giúp người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm các bệnh lý.

Tại phường Hòa Hưng, đội ngũ y, bác sĩ trạm y tế phường vừa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi của Trường Mầm non Hòa Bình nhằm đánh giá sự phát triển thể chất, tình trạng dinh dưỡng và tư vấn cho phụ huynh.

Cùng thời điểm, tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, người dân các khu phố 4, 5, 6 và 8 được khám tổng quát, xét nghiệm, đo các chỉ số sức khỏe và cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong khi đó, tại phường Thủ Đức, hơn 700 sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã được khám sức khỏe định kỳ với sự phối hợp giữa trạm y tế phường và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Tại xã Nhà Bè, bên cạnh việc tổ chức khám tại trạm y tế và các điểm y tế trên địa bàn, Trạm Y tế xã đã thành lập các đội khám lưu động đến tận nhà thăm khám, chăm sóc và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người khuyết tật, người yếu thế, người cao tuổi không thể đến cơ sở y tế.

Hoàn thành mục tiêu trước ngày 15-12

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, đến nay đã có 480 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, gồm bệnh viện công lập, tư nhân, bệnh viện bộ, ngành, trạm y tế và phòng khám đa khoa cùng hơn 10.000 cán bộ y tế đăng ký tham gia Chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Sở Y tế cũng đã kết nối toàn bộ hệ thống khám, chữa bệnh với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn, đồng hành cùng từng địa phương trong suốt chiến dịch, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

“Ngành y tế đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ trong đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân vào tháng 8; tháng 9 mở rộng đến doanh nghiệp, trường học và rà soát toàn dân trong tháng 10. Dự kiến đến ngày 15-12 sẽ hoàn thành mục tiêu 100% người dân TPHCM được khám sức khỏe”, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng thông tin.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Chương trình khám sức khỏe toàn dân hướng đến mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.

Ngành y tế thành phố cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả chương trình, đặt nền móng cho hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành y tế thành phố.

THÀNH AN